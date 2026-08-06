Le club écossais du Celtic a bouclé le transfert de l'ailier égyptien Haitham Hassan en provenance du Real Oviedo espagnol, par le biais d'un contrat portant sur quatre saisons jusqu'à l'été 2030, selon les révélations du journaliste réputé Giorgos Tsarouchas.

Tsarouchas a confirmé, via son compte officiel sur la plateforme « X », que l'accord était conclu à 100 % entre toutes les parties, précisant que le joueur égyptien avait accepté l'offre présentée par le champion d'Écosse, tandis que le Real Oviedo s'est dit prêt à donner son feu vert au départ de sa vedette, quelques primes restant en négociation finale.

Le contrat comporte une clause accordant une prime financière colossale à Haitham Hassan et à son ancien club, le Real Oviedo, en cas de qualification du Celtic pour la phase de ligue de la Ligue des champions, un point que le journaliste avait déjà évoqué dans un précédent rapport daté du 26 juillet dernier.

Le Celtic déploie des efforts soutenus pour finaliser ce transfert que Tsarouchas a qualifié de « colossal », afin d'enrôler celui qu'il a présenté comme « la vedette de la Coupe du monde et la star égyptienne », dans un contexte de fort intérêt pour le joueur à la suite de sa prestation remarquée face à l'Argentine. Le Real Oviedo réclame une somme comprise entre 6 et 7 millions d'euros pour céder son joueur.

Ce transfert suscite la concurrence d'autres clubs espagnols et anglais qui ont exprimé leur volonté de recruter l'ailier égyptien, devenu « un joueur à suivre » selon Tsarouchas, après s'être imposé comme l'un des talents montants les plus en vue de la Liga.