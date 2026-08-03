Le poste d'avant-centre reste la priorité pour Deco, le directeur sportif du Barça, mais le club entend renforcer son entrejeu.

Frenkie de Jong sera absent plusieurs mois en raison d'une blessure au genou, tandis que le départ de Marc Casadó est attendu avant la fin du mois en cours.

C'est pourquoi le club catalan travaille sur plusieurs options, parmi lesquelles Rodri, le joueur de Manchester City, que les Blaugranas pourraient arracher à leur rival traditionnel, le Real Madrid.

Mais le meilleur joueur de la dernière Coupe du monde n'est pas le seul auquel aspire le Barça, d'autant plus que le Real Madrid demeure un concurrent sérieux.

Un nouveau nom est revenu à maintes reprises dans les médias proches du Barça : Azzedine Ounahi, l'international marocain, connu en France pour son passage à Angers et à l'Olympique de Marseille.

Le journal « Sport » s'est penché sur le joueur de Gérone et a expliqué pourquoi il serait considéré comme un renfort de très grande valeur pour le Barça.

D'abord, en raison de son expérience en Liga, où il a réalisé une saison exceptionnelle l'an dernier malgré les circonstances difficiles rencontrées par son équipe, reléguée en bas du classement.

Son talent est indiscutable : c'est un joueur capable de changer le cours d'un match à lui seul, tout comme il est capable de prendre le contrôle du milieu de terrain.

On apprécie aussi sa grande polyvalence, avec un seul point d'interrogation : la régularité de son niveau.

De plus, son prix est très attractif : la clause libératoire de son contrat s'élève à seulement 25 millions d'euros, et le club de Gérone pourrait être prêt à s'en séparer pour environ 10 millions d'euros, comme l'a révélé le journal « Mundo Deportivo » hier dimanche.

Une somme dérisoire pour un international de 26 ans, qui a réalisé une saison individuelle plus que remarquable.