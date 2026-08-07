Le nom de l'international tunisien Ellyes Skhiri est associé à un transfert vers l'un des clubs de la Liga durant le mercato estival en cours, alors que le club espagnol cherche à renforcer ses rangs à plusieurs postes, tandis que l'Eintracht Francfort travaille à trouver une porte de sortie au joueur avant la fin de son contrat la saison prochaine.

Selon le journal espagnol Marca, le Séville FC continue de travailler sur plusieurs dossiers en cette dernière phase du marché des transferts.

Et bien que le recrutement d'un attaquant de pointe représente la priorité absolue, avec la poursuite des négociations pour s'attacher les services de Ruben Vargas, d'autres noms restent associés au club andalou pour renforcer différents postes.

Des rapports allemands font état de l'intérêt du Séville FC pour recruter Ellyes Skhiri, après que le milieu de terrain tunisien est devenu un candidat au départ de l'Eintracht Francfort, dont le contrat s'achève à la fin de la saison prochaine.

Le club espagnol négocie également pour attirer Giorgi Kochorashvili dans son entrejeu, la star tunisienne devant venir compléter cette opération.

Le réseau « Sky Sport Allemagne » a indiqué que le joueur est actuellement écarté de Francfort, qui a renforcé son milieu de terrain en recrutant Rafael Onyedika et cherche désormais à réduire son effectif.

Skhiri a participé avec la sélection tunisienne à la dernière édition de la Coupe du monde et a disputé les trois matches de la phase de groupes.

Alors que le coup d'envoi des compétitions du championnat espagnol approche, le Séville FC entamant son parcours dans huit jours en recevant le Rayo Vallecano au stade Ramón Sánchez-Pizjuán, le besoin de recruter des attaquants se fait de plus en plus pressant, afin que l'entraîneur García Pimienta puisse travailler avec eux dans les jours à venir.

Le club andalou disputera demain, à 15 h 30 précises, son dernier match amical de l'été face au Bayer Leverkusen en Allemagne, avant de rentrer à Séville.