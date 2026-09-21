Le club d'Al-Nassr s'est rapproché de la conclusion du prêt d'Abdelhadi Al-Alwan, gardien de but de l'équipe des moins de 21 ans d'Al-Fateh, après que la direction du club de la capitale a trouvé un accord avec celle d'Al-Fateh concernant le transfert du joueur jusqu'à la fin de la saison en cours.

Selon des sources exclusives du journal Arriyadiyah, l'accord prévoit une clause accordant à Al-Nassr la priorité sur l'achat du contrat du gardien, âgé de 20 ans, avant la fin de la saison en cours.

La direction d'Al-Nassr court contre la montre pour obtenir l'aval de la société du club et de la Ligue afin de finaliser la transaction, avant la clôture de la période des transferts propre à la catégorie des moins de 21 ans, fixée à minuit dans la nuit de lundi.

À travers la conclusion de cette opération, Al-Nassr vise à bénéficier des services d'Al-Alwan avec l'équipe des moins de 21 ans, qui participe à la Joy Elite League, tout en gardant la possibilité de faire appel à lui avec l'équipe première au cours de la saison en cours.

Al-Nassr occupe actuellement la troisième place au classement de la Saudi Pro League, avec 16 points en 7 matchs, après avoir décroché 5 victoires, concédé un match nul et subi une défaite.

L'équipe a inscrit 16 buts et en a encaissé 7, et se situe juste derrière le duo de tête.

Au niveau de la Joy Elite League des moins de 21 ans, en revanche, Al-Nassr connaît un début moins stable, l'équipe ayant subi deux défaites lors de ses premières journées, face à Al-Fateh sur le score de 1-2, avant de se ressaisir en s'imposant contre Al-Jabalain 4-0, puis de s'incliner face à Damac sur un but à zéro lors de la quatrième journée, restant ainsi éloignée des équipes de tête au classement de la compétition.

Le transfert d'Abdelhadi Al-Alwan s'inscrit dans ce contexte, avec la volonté d'Al-Nassr de renforcer les rangs de son équipe des moins de 21 ans par un nouveau gardien, tout en conservant la possibilité d'en tirer profit avec l'équipe première au cours de la saison en cours.