Un rapport de presse a révélé, ce mercredi, le désir d'un club italien d'enrôler Gavi, la star du Barça, lors du prochain mercato hivernal.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que le faible temps de jeu de Gavi cette saison a attiré l'attention sur lui, et les rapports suggèrent que Naples le surveille de près.

Il a précisé que des bruits font état de demandes de renseignements déjà en cours entre les deux clubs.

De son côté, le site italien « Calciomercato » a évoqué la possibilité de mouvements lors de la prochaine période de transferts hivernale.

Durant l'été, Manchester United a tenté de s'attacher les services de Gavi, mais le milieu de terrain a étouffé cet intérêt dans l'œuf, convaincu de poursuivre au Barça après la dernière phase de la saison écoulée, au cours de laquelle il a décroché sa place en Coupe du monde, grâce à huit matches comme titulaire sur les neuf dernières rencontres de Liga, après s'être remis d'une blessure au genou.

Mais Naples a désormais le joueur dans le viseur. Les Partenopei ont entamé des négociations pour renforcer leur entrejeu et soutenir une équipe qui a souffert des blessures ces dernières semaines.

Et selon le site « Calciomercato », le Barça est disposé à le céder contre 40 millions d'euros.

Gavi a perdu sa place intouchable et son statut au sein de la hiérarchie de l'équipe a reculé. L'arrivée de Rodri durant l'été a accentué la concurrence pour les postes au milieu, qui comptait déjà Pedri, Bernal, De Jong, Fermín et Dani Olmo.

Gavi n'a disputé que 146 minutes en quatre matches de Liga et 45 minutes en Ligue des champions, où il est entré en jeu comme remplaçant dans trois d'entre eux.

Cette situation ouvre la porte à un possible départ lors de la période des transferts hivernale, et Naples est désireux de fondre sur lui.