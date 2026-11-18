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Selon un article de presse paru ce mercredi, l'arrivée de l'Argentin Mauricio Pochettino à Manchester United rapproche le club d'un pas de la signature de l'héritier annoncé de la légende Lionel Messi, star de l'Inter Miami.

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Manchester United a annoncé la nomination de l'Argentin Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur de l'équipe, en remplacement de Michael Carrick, limogé. Le nouveau technicien prendra officiellement ses fonctions à compter de ce mercredi, une fois achevés ses engagements avec la sélection des États-Unis pour les deux matchs de la trêve internationale en cours.

Dans un communiqué officiel publié vendredi, le club anglais a confirmé avoir trouvé un accord avec la Fédération américaine de football afin de permettre à Pochettino et à son staff de quitter la sélection américaine à l'issue de leurs obligations avec celle-ci.

De son côté, le journal « The Sun » rapporte ce mercredi que Nico Paz a rappelé fort opportunément à Manchester United son statut de star montante, grâce à un doublé de toute beauté avec l'Argentine.

Âgé de 22 ans, Paz est considéré comme l'héritier désigné du maillot numéro 10 de Lionel Messi en sélection argentine. Il est également une cible de Manchester United, au vu de la superbe saison qu'il réalise avec Côme en Serie A.

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Paz a ouvert le score d'une frappe supersonique dans la lucarne lors de la large victoire de l'Argentine face au Costa Rica (7-0), avant de décocher une puissante frappe de l'autre pied depuis l'entrée de la surface pour porter le score à 3-0.

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L'arrivée du nouvel entraîneur de Manchester United, Mauricio Pochettino, pourrait aider les Mancuniens dans leurs démarches pour recruter son compatriote argentin, même si le Real Madrid dispose d'une option de 80 millions d'euros pour rapatrier le milieu de terrain en 2027.

Son premier but avec l'Argentine mardi était la copie conforme de la frappe lointaine avec laquelle Côme avait ouvert le score lors de sa large victoire face à United (4-1) le mois dernier.

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Paz est devenu l'un des jeunes talents les plus convoités du football mondial après un début de saison remarquable.

Pochettino devrait être soutenu lors du mercato d'hiver en janvier prochain, Manchester United étant susceptible de se mettre en quête d'un défenseur et d'un attaquant.

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Le nom de Paz a été associé à Arsenal, à Chelsea et à Manchester United, tandis que le Paris Saint-Germain suivrait également son évolution de près.

Cette saison, Nico Paz a été directement impliqué sur un but toutes les 81 minutes, avec six réalisations et huit passes décisives à son actif.

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Grâce à sa grande taille, il encaisse l'impact physique plus aisément que bon nombre de numéros 10 traditionnels.

Qui est Nico Paz ?

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Paz est le fils de Pablo Paz, qui a joué pour l'Argentine lors de la Coupe du monde 1998. Il est né à Tenerife, en Espagne.

Il a débuté sa carrière professionnelle au Real Madrid, où il a passé trois saisons avec l'équipe réserve, mais il a eu du mal à s'imposer en équipe première, avant de rejoindre Cono, où il crève l'écran.

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Avec la retraite internationale de Lionel Messi, la sélection argentine sera contrainte de confier son maillot numéro 10 à un autre joueur lors du premier match officiel, et de nombreuses sources affirment que Nico Paz sera celui qui portera ce maillot mythique à l'avenir.