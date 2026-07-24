Le nom du Français Ousmane Dembélé, star du Paris Saint-Germain, a été associé à un transfert vers Al-Hilal en Arabie saoudite durant le mercato estival en cours, dans une opération que les rapports décrivent comme potentiellement la plus importante de l'histoire du club.

Mais malgré l'attrait de l'idée, la réalité paraît plus complexe, et pourrait même conduire à la clôture du dossier avant qu'il ne se transforme en véritables négociations.

Al-Hilal, habitué ces dernières années à conclure de grosses transactions, est devenu plus prudent sur le marché des transferts, ce qui pourrait rendre l'idée d'un recrutement de Dembélé plus proche du rêve que de la réalité.

Une facture qui dépasse les limites de la raison

Si Al-Hilal décidait d'entrer officiellement dans l'opération, il ne s'agirait pas seulement de convaincre le joueur, mais aussi de présenter une offre colossale au Paris Saint-Germain.

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Les estimations indiquent que la valeur de l'opération ne serait pas inférieure à 100 millions d'euros, et pourrait même dépasser ce chiffre, d'autant que Dembélé est l'une des plus importantes stars de l'équipe française, et que son contrat de longue durée confère à Paris un net avantage dans les négociations.

Outre le montant du transfert, Al-Hilal serait tenu d'offrir un salaire annuel gigantesque et des primes considérables, faisant de l'opération l'une des plus coûteuses de l'histoire du football saoudien.

Luis Enrique s'accroche à son arme la plus précieuse

Le plus grand obstacle ne réside pas seulement dans l'aspect financier, mais dans la position du Paris Saint-Germain lui-même. L'entraîneur espagnol Luis Enrique considère Dembélé comme l'un des piliers essentiels de son projet sportif, après qu'il est devenu un élément décisif du système offensif de l'équipe, que ce soit par la création d'occasions, l'inscription de buts ou l'exécution du pressing haut.

C'est pourquoi le club français ne semble pas prêt à se séparer de l'une de ses plus grandes stars, surtout après le succès du projet sportif mené par Enrique, ce qui réduit les chances de conclure l'opération, quel qu'en soit le montant.

Al-Hilal a changé de stratégie

Il y a deux saisons, Al-Hilal aurait peut-être été capable de battre tous les records pour une opération de cette envergure, mais la situation aujourd'hui paraît différente.

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La direction actuelle s'oriente vers une politique de dépenses plus prudente et cherche à réduire les frais, notamment en raison de la présence de contrats colossaux au sein de l'équipe qui nécessitent une restructuration ou un règlement, ainsi que d'une volonté d'atteindre un plus grand équilibre financier au cours des prochaines années.

Le club se concentre également désormais sur le recrutement de joueurs plus jeunes et plus à même de s'inscrire dans la durée sur plusieurs saisons, plutôt que de se lancer dans des opérations exceptionnelles qui consomment une part importante du budget.

Le rêve existe, mais la réalité est plus difficile

Il ne fait aucun doute que la présence d'un joueur de la valeur d'Ousmane Dembélé apporterait à Al-Hilal un immense atout technique et formerait, avec la constellation de stars présentes, l'une des lignes offensives les plus puissantes au monde.

Mais au regard du montant de l'opération, de la position du Paris Saint-Germain et des priorités de la direction actuelle d'Al-Hilal, les chances d'un transfert de la star française vers la Roshn Saudi League paraissent extrêmement faibles.

C'est pourquoi le nom de Dembélé pourrait rester présent à la une des journaux dans les prochains jours, mais transformer cet intérêt en une opération officielle nécessiterait des données exceptionnelles, qui ne semblent pas réunies à ce jour.