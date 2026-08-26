Manchester United s'apprête à passer à l'action avec force dans les dernières heures du mercato, afin de tenter de recruter une star du Real Madrid.

La radio Cadena SER, à travers l'émission « El Larguero », a révélé que Manchester United place le Français Eduardo Camavinga parmi ses objectifs prioritaires, et compte présenter une offre officielle pour s'attacher ses services avant la clôture du mercato.

Selon le rapport, le club anglais prépare une offre d'un montant de 50 millions d'euros pour recruter le joueur du Real Madrid, l'offre devant être présentée dans les derniers jours de la période des transferts.

La manœuvre de Manchester United s'inscrit dans le plan du club visant à renforcer son entrejeu, puisqu'il voit en Camavinga un joueur capable d'apporter à l'équipe davantage de puissance et de flexibilité, au vu de ses capacités à évoluer à plus d'un poste.

Manchester United attend la position du Real Madrid

Cadena SER indique que la stratégie de Manchester United consiste à patienter jusqu'à la dernière phase du mercato, avant de présenter l'offre au Real Madrid, dans une tentative de boucler rapidement l'affaire.

Camavinga possède un contrat avec le Real Madrid, après avoir rejoint le club espagnol en provenance de Rennes, et il est devenu au cours des dernières années l'un des éléments importants de l'effectif de l'équipe, malgré la forte concurrence qu'il affronte au milieu de terrain.

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La position du Real Madrid demeure le facteur le plus déterminant dans la possibilité de conclure l'affaire, d'autant que le club madrilène considère toujours Camavinga comme l'un des joueurs de grande valeur de son effectif.

Et si Manchester United décide de convertir son intérêt en une offre officielle, les 50 millions d'euros constitueront le point de départ de la tentative du club anglais de convaincre le Real Madrid de se séparer du milieu de terrain français avant la clôture du mercato.

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