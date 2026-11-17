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L’ancien capitaine de l’Allemagne, Ilkay Gundogan, assure qu’il n’a pas l’intention de quitter Galatasaray lors du mercato de janvier, malgré un rôle secondaire cette saison. Le milieu de 36 ans n’a disputé que 74 minutes jusqu’ici, mais reste déterminé à remporter d’autres trophées en Turquie.

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Le meneur de jeu expérimenté écarte un départ cet hiver

Gundogan a mis fin aux spéculations sur un départ en cours de saison d’Istanbul, malgré ses difficultés à obtenir du temps de jeu régulier lors de la saison 2026-2027. L’ancien international allemand, sélectionné 82 fois, a rejoint le club aux 26 titres de champion de Turquie en septembre 2025 dans le cadre d’un transfert libre assorti d’un contrat de deux ans, après avoir marqué 65 buts et remporté 14 trophées majeurs en 358 matches avec Manchester City. Galatasaray occupe actuellement la tête de la Süper Lig avec 28 points, après avoir remporté ses six derniers matches toutes compétitions confondues.

Le milieu garde une attitude professionnelle sur le banc

Interrogé par Sky Sport sur son faible temps de jeu pendant la série de victoires de son équipe, Gundogan a déclaré : « Dans le football professionnel, il faut être réaliste : personne n’est totalement satisfait quand il joue très peu, voire pas du tout. En même temps, je suis extrêmement heureux pour l’équipe que nous soyons sur une si belle lancée en ce moment. Chaque semaine, j’ai hâte de retrouver le terrain. »

Expliquant son approche à l’entraînement, il a poursuivi : « Je suis venu ici pour apporter l’expérience acquise au fil de mes années en Allemagne, en Angleterre et en Espagne. Mais en tant que professionnel, il n’y a qu’une seule façon d’aborder une période comme celle-ci : rester professionnel et donner le meilleur de soi-même à l’entraînement, chaque jour, pour que l’équipe continue à connaître autant de succès. »

La star allemande écarte l’idée d’une retraite

Assurant se concentrer « pleinement sur ma condition physique et mon travail afin d’être dans la forme dont l’équipe a besoin », le joueur expérimenté a exclu un départ en janvier : « Un transfert cet hiver n’est pas à l’ordre du jour pour moi en ce moment. Je veux remporter d’autres trophées avec Galatasaray l’été prochain. »

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Bien que son contrat expire en juin 2027, il ne raccrochera pas les crampons à la fin de la saison : « Ce que je peux déjà dire clairement, c’est que je veux continuer à jouer au football professionnel après l’été. Je me sens actuellement dans une forme physique absolument optimale. Quand une nouvelle occasion se présentera, je serai prêt. Le reste ne dépend pas de moi. »

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Déjà titulaire d’une licence UEFA B et nourrissant l’ambition de devenir entraîneur à long terme, il avait auparavant évoqué un éventuel retour dans son ancien club, Nuremberg , cet été en déclarant : « Bien sûr que je peux envisager de revenir, quel que soit le rôle. Que ce soit pour un an ou deux de plus en tant que joueur, ou peut-être comme dirigeant du club ou entraîneur. »

Un avenir d’entraîneur après sa carrière de joueur

Malgré ces propos tenus cet été, l’article indique qu’un retour à Nuremberg, où Gundogan a joué entre 2009 et 2011, en tant que joueur n’est pas réaliste. Le milieu passera plutôt les prochains mois à tenter de retrouver sa place dans le onze de départ de Galatasaray, qui cherchera à creuser son avance en tête de la Süper Lig après la trêve internationale.

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Une fois son contrat arrivé à échéance l’été prochain, l’ancien capitaine de Manchester City évaluera de nouvelles possibilités pour poursuivre sa carrière de joueur avant de se tourner, à terme, vers le métier d’entraîneur.