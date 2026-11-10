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La star de Tottenham Hotspur, Pedro Porro, a reconnu être flatté par l’intérêt persistant du FC Barcelone, qui cherche une solution à long terme au poste de latéral droit. L’international espagnol, qui a confirmé son statut parmi les meilleurs défenseurs du monde lors de la Coupe du monde 2026, est devenu une cible prioritaire du président Joan Laporta. Malgré son engagement envers Tottenham, les récentes déclarations du joueur de 27 ans laissent penser que la perspective d’un retour en Liga reste un facteur important pour son avenir.

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Flatté par l’intérêt catalan

L’ascension de Porro n’est pas passée inaperçue au plus haut niveau du football européen. Le défenseur est désormais largement considéré comme l’un des meilleurs à son poste. Après un été durant lequel Barcelone et le Real Madrid auraient tous deux pris des renseignements, l’ancien joueur du Sporting CP s’est exprimé sur les spéculations autour d’un transfert à Barcelone.

Bien qu’il soit sous contrat dans le nord de Londres jusqu’en 2031, les rumeurs l’envoyant au Camp Nou se multiplient alors que l’équipe de Hansi Flick cherche à renforcer sa défense. La cote de Porro n’a jamais été aussi élevée, notamment après son rôle déterminant dans les récents succès de l’Espagne sur la scène internationale. Il est ainsi l’un des joueurs les plus convoités sur le marché des transferts.

Interrogé sur les informations le liant au club quintuple champion d’Europe, l’arrière droit a reconnu le prestige d’un tel intérêt. « Oui, bien sûr, c’est un compliment. Quand l’un des meilleurs clubs du monde s’intéresse à vous, ou du moins c’est ce qui se dit, c’est toujours une bonne chose, car cela signifie sûrement que je fais bien mon travail. Je dois continuer sur cette voie », a-t-il confié à SPORT.

Porro a également réagi aux révélations selon lesquelles le président de Barcelone, Joan Laporta, apprécie personnellement son style de jeu : « Je n’avais pas vu ça. C’est aussi un compliment de sa part. Comme je l’ai dit, c’est agréable que, par exemple, le président d’un autre club que le mien apprécie mon travail. Cela signifie sûrement que je fais bien les choses. »

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Son engagement dans le projet de Tottenham

Malgré l’intérêt de clubs prestigieux de son pays natal, Porro reste concentré sur ses responsabilités au Tottenham Hotspur Stadium. Évoquant sa situation actuelle en Angleterre, il a déclaré : « Tout simplement, comme je l’ai déjà dit, j’ai un contrat avec mon club et j’y suis très heureux. Je dois aussi respecter ce contrat. Évidemment, le football est ainsi fait : des informations et des rumeurs circulent, mais pour l’instant, je me concentre sur la sélection nationale et ensuite, on verra. »

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Interrogé sur les récentes difficultés de Tottenham, il a ajouté : « Oui, c’est dur. Ça me fait mal de voir mon équipe, qui s’est toujours battue pour les premières places, dans cette situation. Mais tout cela fait partie d’un nouveau projet. L’entraîneur est arrivé l’an dernier, alors qu’il restait sept matches. Cette année, nous n’avons pas commencé de la meilleure manière, mais nous retrouvons une dynamique un peu plus positive, et c’est une bonne chose. J’espère que nous pourrons continuer à remonter. »

Ambition et liens avec Lamine Yamal

Getty Images

Malgré l’intérêt de clubs prestigieux de son pays natal, Porro reste concentré sur ses responsabilités au Tottenham Hotspur Stadium. Évoquant sa situation actuelle en Angleterre, il a déclaré : « Tout simplement, comme je l’ai déjà dit, j’ai un contrat avec mon club et j’y suis très heureux. Je dois aussi respecter ce contrat. Évidemment, le football est ainsi fait : des informations et des rumeurs circulent, mais pour l’instant, je me concentre sur la sélection nationale et ensuite, on verra. »

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Interrogé sur les récentes difficultés de Tottenham, il a ajouté : « Oui, c’est dur. Ça me fait mal de voir mon équipe, qui s’est toujours battue pour les premières places, dans cette situation. Mais tout cela fait partie d’un nouveau projet. L’entraîneur est arrivé l’an dernier, alors qu’il restait sept matches. Cette année, nous n’avons pas commencé de la meilleure manière, mais nous retrouvons une dynamique un peu plus positive, et c’est une bonne chose. J’espère que nous pourrons continuer à remonter. »