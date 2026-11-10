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Tottenham Hotspur v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
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Un transfert à Barcelone en vue ? Pedro Porro sort du silence sur l’intérêt du club du Camp Nou après les marques d’admiration de Joan Laporta

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La star de Tottenham Hotspur, Pedro Porro, a reconnu être flatté par l’intérêt persistant du FC Barcelone, qui cherche une solution à long terme au poste de latéral droit. L’international espagnol, qui a confirmé son statut parmi les meilleurs défenseurs du monde lors de la Coupe du monde 2026, est devenu une cible prioritaire du président Joan Laporta. Malgré son engagement envers Tottenham, les récentes déclarations du joueur de 27 ans laissent penser que la perspective d’un retour en Liga reste un facteur important pour son avenir.

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Flatté par l’intérêt catalan

L’ascension de Porro n’est pas passée inaperçue au plus haut niveau du football européen. Le défenseur est désormais largement considéré comme l’un des meilleurs à son poste. Après un été durant lequel Barcelone et le Real Madrid auraient tous deux pris des renseignements, l’ancien joueur du Sporting CP s’est exprimé sur les spéculations autour d’un transfert à Barcelone.

Bien qu’il soit sous contrat dans le nord de Londres jusqu’en 2031, les rumeurs l’envoyant au Camp Nou se multiplient alors que l’équipe de Hansi Flick cherche à renforcer sa défense. La cote de Porro n’a jamais été aussi élevée, notamment après son rôle déterminant dans les récents succès de l’Espagne sur la scène internationale. Il est ainsi l’un des joueurs les plus convoités sur le marché des transferts.

Interrogé sur les informations le liant au club quintuple champion d’Europe, l’arrière droit a reconnu le prestige d’un tel intérêt. « Oui, bien sûr, c’est un compliment. Quand l’un des meilleurs clubs du monde s’intéresse à vous, ou du moins c’est ce qui se dit, c’est toujours une bonne chose, car cela signifie sûrement que je fais bien mon travail. Je dois continuer sur cette voie », a-t-il confié à SPORT.

Porro a également réagi aux révélations selon lesquelles le président de Barcelone, Joan Laporta, apprécie personnellement son style de jeu : « Je n’avais pas vu ça. C’est aussi un compliment de sa part. Comme je l’ai dit, c’est agréable que, par exemple, le président d’un autre club que le mien apprécie mon travail. Cela signifie sûrement que je fais bien les choses. »

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Son engagement dans le projet de Tottenham

Malgré l’intérêt de clubs prestigieux de son pays natal, Porro reste concentré sur ses responsabilités au Tottenham Hotspur Stadium. Évoquant sa situation actuelle en Angleterre, il a déclaré : « Tout simplement, comme je l’ai déjà dit, j’ai un contrat avec mon club et j’y suis très heureux. Je dois aussi respecter ce contrat. Évidemment, le football est ainsi fait : des informations et des rumeurs circulent, mais pour l’instant, je me concentre sur la sélection nationale et ensuite, on verra. »

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Interrogé sur les récentes difficultés de Tottenham, il a ajouté : « Oui, c’est dur. Ça me fait mal de voir mon équipe, qui s’est toujours battue pour les premières places, dans cette situation. Mais tout cela fait partie d’un nouveau projet. L’entraîneur est arrivé l’an dernier, alors qu’il restait sept matches. Cette année, nous n’avons pas commencé de la meilleure manière, mais nous retrouvons une dynamique un peu plus positive, et c’est une bonne chose. J’espère que nous pourrons continuer à remonter. »

Ambition et liens avec Lamine Yamal

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Interrogé sur les récentes difficultés de Tottenham, il a ajouté : « Oui, c’est dur. Ça me fait mal de voir mon équipe, qui s’est toujours battue pour les premières places, dans cette situation. Mais tout cela fait partie d’un nouveau projet. L’entraîneur est arrivé l’an dernier, alors qu’il restait sept matches. Cette année, nous n’avons pas commencé de la meilleure manière, mais nous retrouvons une dynamique un peu plus positive, et c’est une bonne chose. J’espère que nous pourrons continuer à remonter. »

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

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