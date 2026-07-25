La tristesse s'est abattue sur le stade "Spotify Camp Nou" après l'annonce faite ce samedi par le FC Barcelone de la suspension des travaux de rénovation et de construction en cours dans son enceinte historique, en signe de deuil après le décès tragique d'un ouvrier sur le chantier hier, vendredi.

Le vacarme, le mouvement incessant des machines et le flux des ouvriers, auxquels les abords du stade catalan étaient habitués depuis plus de 3 ans, ont cédé la place à un silence empreint de tristesse qui reflète l'état de deuil que traverse le club, tout comme les plus de mille ouvriers présents quotidiennement sur le site.

Les détails du tragique accident

Selon le journal espagnol "Marca", les détails de ce douloureux accident remontent à la mi-journée de vendredi, lorsqu'un ouvrier (54 ans) a reçu un coup mortel alors qu'il effectuait son travail sur le chantier du stade "Les Corts".

Il s'agit du premier accident du travail mortel de ce type depuis le lancement de la vaste opération de rénovation du stade en juin 2023.

Sur le plan officiel, et conformément aux protocoles en vigueur, la police régionale de Catalogne, qui a publié un communiqué sur l'accident, a informé le tribunal d'instruction des détails de cet accident du travail afin que soient prises les mesures légales nécessaires.

Une démarche personnelle de Laporta et un communiqué officiel

De son côté, Joan Laporta, président du FC Barcelone, a décidé de contacter personnellement et directement la famille de l'ouvrier défunt pour présenter ses condoléances et exprimer sa profonde tristesse face à ce douloureux drame.

Le club catalan a publié un communiqué officiel via ses comptes officiels pour confirmer l'état de deuil, dans lequel on peut lire : « Le FC Barcelone déplore profondément le décès de l'ouvrier qui a perdu la vie hier dans un accident du travail survenu lors des travaux de rénovation au Spotify Camp Nou. »

Le club a ajouté dans son communiqué : « Nous souhaitons présenter nos plus sincères condoléances et transmettre tout notre soutien et notre affection à la famille de l'ouvrier, à ses amis et à ses collègues. Le président du club, Joan Laporta, présentera personnellement ses condoléances à la famille et se mettra à sa disposition au nom de l'ensemble de l'institution. »

L'avenir du projet

Il convient de noter que les travaux de rénovation d'envergure du stade "Spotify Camp Nou" se concentrent au cours de ces mois sur "l'anneau de compression" destiné à soutenir le nouveau toit du stade.

La direction du FC Barcelone espère franchir cette étape, achever le projet et livrer le stade dans sa nouvelle configuration complète d'ici la fin de l'année 2027.