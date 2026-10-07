L'Arabie saoudite a commencé à récolter les fruits de son sacre à la Coupe du Golfe arabe lors de sa vingt-septième édition, le « Golfe 27 », en prenant le dessus sur son frère tunisien.

L'Arabie saoudite a été sacrée championne de la Coupe du Golfe arabe, hier mardi, après sa victoire face aux Émirats arabes unis sur le score de deux buts à zéro, lors de la finale du tournoi du Golfe, disputée au stade Al-Inma à Djeddah.

Le journal saoudien Arriyadiyah a indiqué que l'Arabie saoudite a gagné 3 places au classement mensuel de la Fédération internationale de football, après sa victoire au tournoi du Golfe, inscrit pour la première fois à l'agenda officiel de la FIFA.

L'Arabie saoudite a réussi à remporter 4 matchs, aux dépens du Koweït, d'Oman et de l'Irak lors de la phase de groupes, puis des Émirats arabes unis en finale, tout en faisant match nul avec le Qatar avant de le battre aux tirs au but en demi-finale.

En vertu de ces résultats, l'Arabie saoudite est passée de la 58e à la 55e place mondiale, continuant d'occuper la cinquième place du continent asiatique, derrière le Japon, l'Iran, l'Australie et la Corée du Sud.

Du point de vue du classement mondial, l'Arabie saoudite a réussi à dépasser plusieurs sélections, à commencer par la Tunisie, qui occupait la 57e place, avant de reculer de 4 places pour se retrouver au 61e rang.

À l'inverse, l'Arabie saoudite a réussi à creuser l'écart avec le Qatar, ce dernier occupant la 59e place mondiale, avant de reculer au 60e rang, se retrouvant ainsi relégué à 5 places de l'Arabie saoudite, au lieu d'une seule.

À noter que ce titre du Golfe est le premier pour l'Arabie saoudite depuis 23 ans, et plus précisément depuis qu'elle avait réussi à décrocher la Coupe du Golfe arabe en 2003.