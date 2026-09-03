Le Real Madrid a souffert de nombreux problèmes internes la saison dernière, qui l'ont durement affecté et ont contribué à sa sortie sans le moindre titre.

Par exemple, de vifs désaccords ont éclaté entre plusieurs joueurs cadres et Xabi Alonso, ce qui a conduit au limogeage de l'entraîneur. De même, le différend entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni a fait la une des journaux dans le monde entier, tandis qu'Alvaro Arbeloa a rencontré des problèmes avec certains joueurs, dont Kylian Mbappé.

L'arrivée de José Mourinho sur le banc du Real Madrid cet été visait en partie à apaiser l'atmosphère tendue du vestiaire.

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Cette démarche a rencontré un succès notable jusqu'à présent, avec trois victoires consécutives en trois matchs de Liga, et les rapports espagnols indiquent que les choses se passent bien au sein de l'équipe. Il semble que les méthodes de l'entraîneur portugais, un peu moins strictes que lors de son premier passage, satisfassent les joueurs chevronnés du Real Madrid, tandis qu'il insisterait, dit-on, sur certains aspects, comme l'intensité des entraînements.

Réconciliation entre Mbappé et Bellingham

L'émission « El Chiringuito » a révélé de nouvelles informations, précisant qu'une réconciliation avait eu lieu entre certains joueurs.

Des désaccords avaient déjà éclaté entre Kylian Mbappé et Jude Bellingham, et la tension avait atteint son paroxysme entre le joueur français et l'Anglais la saison dernière.

Mais, selon l'émission télévisée espagnole, les choses se sont apaisées cette saison, et les deux joueurs sont désormais en parfaite entente.

Sans entrer davantage dans les détails, et en laissant entrevoir d'autres surprises lors de la prochaine diffusion, l'émission a ajouté que José Mourinho était l'une des raisons de ce rapprochement entre les deux stars du Real Madrid.

Les deux hommes ont en effet été vus, lors de nombreuses célébrations de buts cette saison, fêter ensemble avec beaucoup d'enthousiasme et de complicité.

Il est naturel que ce rapprochement réjouisse Mourinho, l'entraîneur étant conscient de l'importance de l'entente et de l'harmonie entre Mbappé et Bellingham, et de la nécessité de livrer des prestations remarquables pour remporter des titres cette saison.

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