Un titulaire de la rencontre Pays-Bas - Japon a manqué la séance d'entraînement des Oranje le lendemain

Bart Verbruggen était absent de la séance d’entraînement des Pays-Bas à Dallas lundi, selon les informations de Jeroen Kapteijns, journaliste à De Telegraaf, relayées sur X. Le gardien a suivi un programme individuel.

Au lendemain du match d’ouverture des Pays-Bas contre le Japon, conclu sur le score de 2-2, les Oranje ont effectué une séance de récupération.

Il s’agit de l’entraînement dit « en famille » : une séance spéciale, généralement détendue, que l’équipe nationale néerlandaise organise lors des phases finales, et au cours de laquelle les proches (conjoints, enfants, parents) sont autorisés sur la pelouse.

La raison n’est pas précisée, mais le gardien s’est intensément préparé ces derniers jours pour le match face au Japon, après avoir soigné une blessure à la hanche.

Il est donc possible que le gardien souffre à nouveau, même s’il a participé à la réunion d’après-match. « Le onze de base s’entraîne sur des vélos d’appartement et les remplaçants et réserves d’hier ont droit à une séance un peu plus intense. Bart Verbruggen ne se montre pas sur le terrain d’entraînement », rapporte Kapteijns.

Jan Paul van Hecke, touché au visage lors du match et victime d’un gros bleu accompagné d’un gonflement, participe sans difficulté à cette séance de récupération.

« Il m’a donné un coup de pied en plein dans l’œil. J’ai plongé la tête vers le ballon, je m’y attendais donc un peu », a expliqué Van Hecke à la NOS. « Un moment, j’ai vu flou. Maintenant, je ne vois pas très bien de ce côté-là. J’espère que ça s’améliorera dans les prochains jours. Je m’attends à ce que le gonflement s’accentue un peu plus tard. Mais bon, ça fait partie du jeu. »