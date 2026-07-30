L’arrivée de Tolu Arokodare signifie la fin de Kasper Dolberg à l’Ajax. Du moins, c’est la conviction de Jan van Halst et Sam van Royen, comme le montre leur analyse sur Ziggo Sport avant Ajax - FK Vojvodina.

Tolu a été officiellement présenté mercredi. L’Ajax loue l’attaquant nigérian de 25 ans pour une saison à Wolverhampton Wanderers et a en outre négocié une option d’achat de vingt millions d’euros. Avec la présence de Marcos Leonardo, Dolberg devra céder sa place, estime-t-on.

« C’est la fin de l’histoire pour Dolberg, à cent pour cent », lance Van Halst. « C’est terminé. Mais qui va encore l’acheter maintenant ? », se demande Van Royen. « En tout cas, ils ne feront plus de bénéfice sur lui, puisqu’il a été acheté pour 9 millions (10 millions, ndlr). »

« Je ne le pense pas non plus », abonde Van Halst dans le sens de son collègue. « Mais bon, pour lui aussi, la situation est sans issue. L’an dernier, il n’a évidemment pas vraiment donné l’impression qu’il voulait tout faire pour faire de son retour à l’Ajax un succès retentissant. »

« C’est évidemment un très beau joueur, techniquement, mais à un certain âge, on attend un peu plus de toi au sein d’une équipe. Ce n’est pas vraiment dans son caractère. »

Dolberg a été recruté l’été dernier en provenance d’Anderlecht pour 10 millions d’euros, mais il n’a pas encore réellement réussi à faire forte impression. En 22 apparitions, il a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives la saison dernière.

Actuellement, l’Ajax compte quatre avant-centres dans son effectif avec Tolu, Leonardo, Dolberg et Don-Angelo Konadu. Jeudi, Dolberg débute malgré tout « simplement » dans le onze de départ contre le FK Vojvodina.