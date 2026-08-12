Un titulaire de l’Ajax manque soudainement à la dernière séance d’entraînement avant le duel contre Shelbourne

Steven Berghuis ne s’entraîne pas avec l’Ajax ce mercredi, rapporte Daan Sutorius du Het Parool sur X. Josip Sutalo et Rayane Bounida sont eux aussi toujours absents.

Sutalo et Bounida sont absents depuis plus longtemps à l’Ajax. Le premier est revenu du Mondial pas en pleine forme et l’attaquant marocain a encore besoin de deux semaines pour être apte.

Pourquoi Berghuis n’est pas présent reste une inconnue et ne ressort pas clairement des informations publiées. Il n’est pas non plus certain que l’attaquant se rende en Irlande pour le duel contre Shelbourne FC. Il a débuté chaque match de l’Ajax cette saison dans le onze de départ.

Jeudi soir, l’Ajax affrontera Shelbourne lors du troisième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. Au match aller, l’Ajax s’est imposé 3-1.

Si les Amstellodamois se montrent supérieurs à Shelbourne sur l’ensemble des deux matches jeudi, ils affronteront en barrages pour le tableau principal le FC Noah ou le FC Sion.