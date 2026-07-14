« Un titre de chevalier ? Jude Bellingham au poste de Premier ministre ! » – La réponse hilarante d'un supporter anglais

« Jude Bellingham, putain de Premier ministre ! »

Telle a été la réponse spontanée d’un supporter anglais interrogé par un journaliste de GOAL FanZone sur la possibilité de faire chevalier Jude Bellingham pour ses performances lors de la Coupe du monde 2026.

Ce court extrait a été tourné au lendemain de la victoire spectaculaire 2-1 de l’Angleterre face à la Norvège en quarts de finale, après prolongation — une rencontre au cours de laquelle Bellingham a inscrit les deux buts, dont celui de la qualification qui a propulsé les Three Lions en demi-finales pour la première fois depuis 2018.

Interrogé sans détour sur l’éventualité d’un titre de chevalier pour la star du Real Madrid et des Three Lions, le supporter a répondu sans ambages.

« Jude Bellingham pour le titre de chevalier ? » Et là, le supporter s’est emporté : « Jude Bellingham pour putain de Premier ministre ! »

La séquence s’achève sur les notes de « Wonderwall » d’Oasis — « By now you should have somehow realized… » — tandis que la ferveur autour du milieu de terrain atteint son apogée.

Bellingham s’est imposé comme le joueur phare de la campagne anglaise, avec six buts marqués et plusieurs récompenses de « meilleur joueur du match ».

L’Angleterre n’est plus qu’à une victoire de sa première finale de Coupe du monde depuis 1966, et si Bellingham maintient ce niveau de performance, le pays pourrait bientôt s’interroger sur le titre à lui décerner en priorité.