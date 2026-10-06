L'Espagnol Carlos Alcaraz a été sacré pour la deuxième fois consécutive au tournoi de Tokyo, après sa victoire sur le Tchèque Jiri Lehecka en deux sets à zéro, sur le score de 7-6 et 6-4, confirmant ainsi sa suprématie dans la capitale japonaise et débutant sa tournée asiatique de la meilleure des manières.

La rencontre n'a pas été facile malgré son dénouement en deux manches, puisqu'Alcaraz a connu un début difficile et perdu les trois premiers points sur son service, tandis que Lehecka a su conserver sa solidité et son avance durant le premier set.

Mais l'Espagnol a progressivement élevé son niveau et a réussi à imposer sa supériorité, avant de conclure la manche grâce au jeu décisif, en gérant parfaitement les points sous pression.

Dans le deuxième set, le service a continué de jouer un rôle important dans le déroulement du match, mais Alcaraz a saisi la seule occasion qui s'est présentée à lui pour remporter la manche et la rencontre, levant les bras pour célébrer son titre à Tokyo.

Après son sacre, Alcaraz a écrit sur l'objectif de la caméra : « 2-2, j'adore Tokyo. Merci beaucoup à vous », en référence à ses deux titres pour ses deux participations au tournoi.

Ce titre représente un sérieux coup de pouce pour Alcaraz avant de poursuivre sa tournée asiatique au Masters 1000 de Shanghai, qu'il n'a encore jamais remporté. Il consolide par ailleurs sa place à la troisième position du classement mondial et lui offre l'opportunité de réduire l'écart avec l'Italien Jannik Sinner, qui ne participera plus au reste de la saison.

Si l'Espagnol obtient de bons résultats à Shanghai, à Paris et lors des finales de l'ATP, il pourrait se retrouver en position de grimper à la deuxième place mondiale, derrière l'Allemand Alexander Zverev.

Après son sacre, Alcaraz a tenu à adresser un message de reconnaissance à son équipe, en revenant sur son parcours de retour de blessure : « Quel voyage nous avons vécu. Le processus de ma blessure a été très long, il y a eu des doutes, de bons et de mauvais moments, mais tu as tout donné pour que je sois à mon meilleur niveau à mon retour, et tu as pris soin de ma blessure pour que je ne rechute pas. »

Et d'ajouter : « Tu me rends meilleur sur le court comme en dehors. Je me sens très chanceux de pouvoir travailler avec toi. »