Un tirage de Ligue Europa Conférence porteur d’espoir pour le FC Twente

Le FC Twente connaît ses six adversaires pour la phase de ligue de la Conference League. Le SC Fribourg, le Pafos FC, les Lincoln Red Imps, le Kairat Almaty, Aarhus et le FC Thoune seront ses adversaires européens. Le premier match se jouera le 15 octobre.

Les Tukkers ont abordé le tirage au sort vendredi depuis le chapeau 3. Le FC Twente savait à l’avance qu’il affronterait six adversaires différents : un de chaque chapeau. Parmi ces rencontres, une sera disputée à domicile et une à l’extérieur à chaque fois. Un duel contre l’Ajax était exclu, puisque des clubs du même pays ne peuvent pas être opposés.

Le FC Twente figurait dans le chapeau 3 avec Lugano, Getafe, Kups, le FC Twente, le FK Borac, Banja Luka, les Lincoln Red Imps.

Le SC Fribourg est sorti du chapeau 1, avec le Pafos FC issu du chapeau 2. Les Lincoln Red Imps sont l’adversaire venant du chapeau 3 et le Kairat Almaty provient du chapeau 4. Aarhus est apparu depuis le chapeau 5 et enfin le FC Thoune depuis le chapeau 6.

À quelles dates le FC Twente joue-t-il en Conference League ?

La phase de ligue débute le 15 octobre. Les autres rencontres auront lieu les 22 octobre, 5 novembre, 26 novembre, 10 décembre et 17 décembre. On ne sait pas encore, jeudi soir, quel adversaire le FC Twente affrontera à quelle date. L’UEFA publiera le calendrier définitif, y compris les dates exactes des matches et les heures de coup d’envoi, au plus tard le samedi 29 août.

Les équipes qui termineront finalement aux places 1 à 8 se qualifieront directement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place disputeront des barrages pour une place en huitièmes de finale. Le reste sera éliminé et verra son aventure européenne prendre fin.

Les adversaires du FC Twente en Conference League : SC Fribourg, Pafos FC, Lincoln Red Imps, Kairat Almaty, Aarhus, FC Thoune.