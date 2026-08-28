Un tirage de Ligue Conférence porteur d’espoir pour le FC Twente

Le FC Twente connaît ses six adversaires lors de la phase de ligue de la Conference League. Le SC Fribourg, le Pafos FC, les Lincoln Red Imps, le Kairat Almaty, Aarhus et le FC Thoune seront ses adversaires européens. Le premier match aura lieu le 15 octobre.

Les Tukkers ont abordé le tirage au sort vendredi depuis le chapeau 3. Le FC Twente savait à l’avance qu’il affronterait six adversaires différents : un de chaque chapeau. Sur ces rencontres, l’une sera disputée à domicile et l’autre à l’extérieur. Un affrontement avec l’Ajax était exclu, puisque des clubs d’un même pays ne peuvent pas être associés.

Le FC Twente figurait dans le chapeau 3 avec Lugano, Getafe, Kups, FC Twente, FK Borac, Banja Luka, Lincoln Red Imps.

Le SC Fribourg est sorti du chapeau 1, avec le Pafos FC depuis le chapeau 2. Les Lincoln Red Imps sont l’adversaire issu du chapeau 3 et le Kairat Almaty vient du chapeau 4. Aarhus est apparu depuis le chapeau 5 et enfin le FC Thoune depuis le chapeau 6.

À quelles dates le FC Twente joue-t-il en Conference League ?

La phase de ligue débute le 15 octobre. Les autres rencontres se joueront les 22 octobre, 5 novembre, 26 novembre, 10 décembre et 17 décembre. On ne sait pas encore, jeudi soir, quel adversaire le FC Twente affrontera à quelle date. L’UEFA publiera le calendrier définitif, y compris les dates exactes des matches et les heures de coup d’envoi, au plus tard le samedi 29 août.

Les équipes qui termineront finalement de la 1re à la 8e place se qualifieront directement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place disputeront des barrages pour une place en huitièmes de finale. Le reste sera éliminé et verra son aventure européenne prendre fin.

Les adversaires du FC Twente en Conference League : SC Fribourg, Pafos FC, Lincoln Red Imps, Kairat Almaty, Aarhus, FC Thoune.