L'équipe de France défiera la Norvège vendredi lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, avec pour enjeu la première place du groupe et la fin d'une série de résultats décevants qui la poursuit depuis plusieurs années.

Outre l’enjeu de la première place, les Bleus visent un succès qui les fuit depuis 2006 dans ce type de rencontre, comme le rappelle le quotidien espagnol Marca.

Les Bleus aborderont cette rencontre sans leur sélectionneur Didier Deschamps, absent du stade de Boston suite au décès de sa mère. Ses adjoints prendront donc les commandes de l’équipe dans un match qui pourrait conditionner son parcours en phase à élimination directe.

Un blocage qui perdure depuis le Mondial 2006

La dernière fois qu’elle a dû s’imposer lors de la troisième journée, c’était en 2006 sous Raymond Domenech : une victoire 2-0 contre le Togo avait alors permis aux Bleus de rallier les huitièmes de finale.

Depuis, les Bleus n’ont plus réussi à s’imposer lors de cette ultime sortie dans les grands tournois.

En 2010, les Bleus s’étaient inclinés 2-1 face à l’Afrique du Sud, avant de concéder un 0-0 contre l’Équateur en 2014 puis un autre 0-0 face à la Suisse lors de l’Euro 2016.

En 2018, elle a concédé un 0-0 contre le Danemark après s’être déjà assurée la première place, puis a partagé les points avec le Portugal (2-2) à l’Euro 2020 et, enfin, a chuté 0-1 face à la Tunisie en 2022 tout en conservant le leadership de son groupe.

À l’Euro 2024, les Bleus sont à nouveau tombés dans le piège du match nul, cette fois face à la Pologne, un résultat qui les a contraints à terminer à la deuxième place du groupe pour la première fois sous l’ère Deschamps.

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La première place n’est pas toujours une fin en soi

Même si les Bleus visent toujours la première place, le chemin qui attend le leader s’annonce ardu.

En seizièmes de finale, les Bleus pourraient croiser l’une des meilleures troisièmes, éventuellement la Suède. Le véritable écueil surviendrait en huitièmes, avec une possible rencontre face à l’Allemagne si cette dernière franchit le tour précédent.

Au fil du tournoi, un parcours semé d’embûches pourrait ensuite aligner des confrontations de haut niveau face aux Pays-Bas, au Maroc ou à la Suisse, tandis qu’un rendez-vous tant attendu avec l’Espagne se profilerait en demi-finale, offrant une possible revanche de l’élimination subie contre « La Roja » lors de l’Euro 2024.

En revanche, terminer deuxième du groupe 9 exposerait les Bleus à un affrontement avec le deuxième du groupe 5 – probablement la Côte d’Ivoire, l’Équateur ou Curaçao – l’Allemagne étant d’ores et déjà promise à la première place.

Des ajustements sont attendus dans le onze de départ.

Malgré l’enjeu, le staff technique n’exclut pas quelques ajustements dans le onze de départ, la qualification à la phase à élimination directe étant déjà acquise et les temps de récupération entre les matchs très courts.

Plusieurs joueurs pourraient ainsi débuter la rencontre, notamment Ryan Cherki et Désiré Doué, tandis que Marcus Thuram pourrait également faire son retour dans le onze de départ, alors que les Bleus viseront la victoire pour mettre fin à une malédiction qui dure depuis près de deux décennies.