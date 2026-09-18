Un témoignage choc bouleverse le procès Maradona : son cœur était sain et il n'a pas agonisé pendant 12 heures

Les rôles se sont inversés dans le procès du siècle consacré au décès de la légende du football Diego Armando Maradona, après un témoignage médical choc qui a démoli la thèse de l'accusation évoquant une longue agonie de la star argentine, et a confirmé que son cœur était « parfaitement normal » et que sa mort résultait d'un événement soudain et imprévisible.

Dans un rebondissement dramatique de ce procès qui tient en haleine l'opinion publique mondiale, sept membres du personnel médical de Maradona font face à une accusation d'homicide avec dol éventuel, une accusation fondée sur le fait qu'ils savaient que leurs actes ou leur négligence pouvaient entraîner la mort du « numéro 10 » et qu'ils étaient en mesure de prévoir cette issue fatale.

Mais le cardiologue Ricardo Iglesias, qui a témoigné devant le tribunal de San Isidro, a créé la surprise, lui qui a déclaré dans son témoignage rapporté par « France 24 » : « Maradona a été victime d'un événement aigu dû à une arythmie cardiaque, et c'est pour cela qu'il est mort. Les événements aigus soudains sont imprévisibles et il n'existait aucun signe annonciateur d'une issue de ce type. »

Le témoignage d'Iglesias vient contredire directement le rapport des experts de l'accusation, qui avaient affirmé lors d'audiences précédentes que Maradona avait vécu une longue souffrance et une agonie ayant duré des heures, à la suite d'une insuffisance cardiaque non traitée.

Le médecin a tranché le débat en déclarant : « Le cœur est parfaitement normal, je ne trouve aucune preuve étayant l'existence d'une longue agonie », démentant la thèse selon laquelle Maradona aurait agonisé pendant 12 heures avant sa mort.

Iglesias a révélé que la légende du football ne souffrait d'aucune maladie cardiaque active en 2020, précisant qu'après avoir cessé de consommer les stupéfiants qui lui avaient causé une crise cardiaque en 2000, son cœur était parvenu à un « rétablissement complet ».

Concernant les soins à domicile controversés dans une maison de la région de Tigre, au nord de Buenos Aires, où Maradona est décédé le 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans à la suite d'un arrêt cardio-respiratoire lié à un œdème pulmonaire aigu après une opération à la tête.

Iglesias a rejeté la responsabilité sur « la société de soins médicaux prépayés » et a estimé que les agissements de l'équipe soignante étaient logiques, d'autant plus qu'aucun traitement cardiaque n'avait été prescrit à Maradona à sa sortie de l'hôpital.

Ce témoignage n'a pas été le seul à soutenir la défense, puisque le médecin clinicien José Antonio Maya, cité par la défense du principal accusé, le neurochirurgien Leopoldo Luque, a livré un témoignage similaire.

Il a déclaré : « Maradona a subi plusieurs interventions chirurgicales, et des évaluations cardiaques ont été réalisées avant chaque opération, qui ont déterminé que son risque anesthésique était ASA 2 (moyen). Ce n'était pas un patient exposé à un risque cardiaque. »

Ce long procès, ouvert en avril dans la ville de San Isidro, entre dans sa phase finale et décisive. Les sept accusés – parmi lesquels des médecins, des infirmiers et un psychiatre – encourent une peine allant jusqu'à 25 ans de prison, tout en clamant tous leur innocence.

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Les plaidoiries des 13 parties concernées par l'affaire, réparties en six parties d'accusation et sept parties de défense, doivent débuter le 8 octobre prochain, quelques témoins restant à entendre avant que ne tombe le rideau sur l'une des affaires sportives les plus retentissantes de l'histoire.