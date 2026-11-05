« Je le cherchais », a raconté Niko Kovac, qui voulait envoyer Carney Chukwuemeka à la recherche de Konstantinos Karetsas. « Et hop, il est arrivé au coin du couloir », a poursuivi l’entraîneur du Borussia Dortmund sur DAZN. Il a donc finalement pu faire entrer le Grec à la place de Serhou Guirassy, touché à la cuisse.

Karetsas avait déjà révélé qu’au moment où Guirassy avait dû quitter le terrain, il était aux toilettes. Pour le BVB, lors de sa très importante victoire à domicile 2-1 contre le Real Betis, lors de la 4e journée de Ligue des champions, le retour à temps de sa recrue, entrée rapidement en jeu, a été un heureux concours de circonstances.

Après le coup de sifflet final, l’UEFA lui a remis le trophée d’homme du match. « Fabio Silva l’aurait mérité. Il a marqué un but et délivré une passe décisive », a déclaré Karetas, dont la frappe à ras de terre du pied gauche, son pied fort, a donné l’avantage 2-1 au BVB. C’était son premier but pour le club.

Ce but n’a pas été la seule occasion de voir tout ce que Karetsas apporte au jeu du Borussia et ce qu’il pourra encore lui apporter à l’avenir. Le joueur de 18 ans, qui fêtera son anniversaire dans deux semaines, déborde de créativité et de plaisir de jouer. Doté d’une excellente technique, il peut, grâce à toutes ces qualités, créer de nombreuses situations inattendues.

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Konstantinos Karetsas au BVB, « comme un lapin »

Son but du 2-1 en est un exemple : servi par Silva, Karetsas a immédiatement effectué un crochet et est légèrement repiqué vers l’intérieur, à contre-pied de ce que l’on pouvait attendre, avant de décocher une frappe masquée entre les jambes du défenseur adverse. Cela a suffi pour prendre à contre-pied le gardien Alvaro Valles, qui s’était auparavant illustré par de nombreux réflexes remarquables.

« On a bien vu que Kosta est un très bon footballeur. Pas seulement parce qu’il a marqué, mais aussi parce qu’il fait toujours de très bons crochets. Comme un lapin », a déclaré Kovac. « Il est difficile à défendre. Il fait beaucoup de bons passements de jambes. Il a apporté beaucoup de dynamisme. J’ai aussi trouvé que Fabio et lui s’entendaient vraiment bien devant. Ça m’a plu. »

Karetsas a lui-même expliqué que, compte tenu des circonstances de son entrée en jeu, il n’avait reçu aucune consigne de l’entraîneur de Dortmund. « J’ai simplement joué mon jeu, ils m’ont laissé beaucoup d’espace », a expliqué l’international à 14 reprises, dont les débuts au BVB ont été perturbés par les problèmes circulatoires survenus contre Villarreal et par une blessure au ligament latéral lors du déplacement à l’Union Berlin, qui lui ont fait manquer quatre matches au total.

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Konstantinos Karetsas, le joueur offensif qui manquait au BVB

À cela s’est ajoutée l’adaptation après son passage de Genk à Dortmund. « La plus grande différence entre le championnat belge et la Bundesliga est d’ordre physique, a-t-il déclaré. Je suis encore en train de m’y adapter et je peux continuer à progresser. Je ne pense pas avoir eu besoin de temps pour m’habituer sur le plan footballistique. »

Pas le moins du monde. Karetsas fera du bien au club de Westphalie. Ses premières apparitions suffisent déjà pour s’en convaincre, tout simplement parce qu’un joueur offensif aussi créatif et insouciant lui a cruellement manqué ces derniers temps.

Kovac lui a même accordé une sorte de carte blanche, ce qui est loin d’être habituel chez l’entraîneur. Mais comme Guirassy manquera probablement au moins le match de championnat contre Elversberg dans trois jours, une titularisation de Karetsas paraît évidemment très probable.

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La situation pourrait encore se compliquer pour Ethan Nwaneri au BVB

« Il jouera donc probablement d’entrée lors des prochains matches, tant que Serhou ne sera pas là », a déclaré Kovac. Mais il a sans doute aussitôt réalisé qu’il venait, contrairement à ses habitudes, de dévoiler quelque chose qu’il ne révèle généralement pas. Il a donc précisé : « Probablement. Je ne le sais pas encore. On verra. » Karetsas, lui, est prêt à jouer davantage : « Je me sens bien et je suis en bonne santé. »

Pour Ethan Nwaneri, en revanche, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Le retour de Karetsas, qui avait déjà délivré la passe décisive sur le but du 2-2 inscrit en fin de match à Munich le week-end dernier après être entré en jeu, devrait compliquer encore la tâche du joueur prêté par le FC Arsenal pour retrouver une place dans l’équipe.

L’Anglais avait été titulaire quatre fois de suite en championnat et, durant cette période, était aussi entré tôt en jeu à deux reprises, notamment lors du match contre Villarreal déjà évoqué, lorsque Karetsas avait été victime de problèmes circulatoires. Mais le bilan du joueur de 19 ans est resté nul. Des séquences prometteuses et des occasions de but ont alterné avec des prestations discrètes.

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Ethan Nwaneri a reculé dans la hiérarchie offensive du BVB

Il n’était donc ni surprenant ni illogique que Kovac le retire du onze de départ. Lors des cinq derniers matches officiels, Nwaneri était sur le banc ; contre le Betis, il n’est entré qu’à la fin du temps réglementaire. Le match chez le Bayern a été encore plus amer pour lui.

À Munich, Kovac avait fait entrer Marcel Sabitzer, Chukwuemeka, Karetsas, Silva et même Samuele Inacio, qui avait jusque-là très peu joué. Tous sont, comme Nwaneri, des joueurs offensifs. Mais lui est resté sur le banc pendant les 90 minutes, pour la première fois depuis son arrivée à Dortmund. Nwaneri se retrouve donc actuellement derrière Jobe Bellingham, Karetsas, Chukwuemeka et aussi Sabitzer dans la hiérarchie pour les postes derrière l’attaquant de pointe.

Du côté des Gunners, cette situation ne sera certainement pas bien accueillie, d’autant que le précédent prêt de Nwaneri à l’Olympique de Marseille, lors de la seconde moitié de la saison dernière, s’était déjà très mal passé. Le club londonien disposerait d’une clause lui permettant de rappeler son joueur cet hiver, à condition de prévenir le BVB suffisamment tôt. Selon certaines informations, cela permettrait au Borussia d’économiser jusqu’à cinq millions d’euros.

Cette soirée de mercredi, réjouissante pour Dortmund, pourrait marquer un tournant pour les deux joueurs : Karetsas convainc, déborde d’envie et commence à s’imposer comme une possible pièce maîtresse du BVB. Dans le même temps, Nwaneri perd totalement du terrain face à la concurrence et suscite des interrogations. Il est, en quelque sorte, le seul perdant du moment au Borussia.

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