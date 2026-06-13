Un talisman de la Coupe du monde a permis à la police d’interpeller des trafiquants de drogue

La police péruvienne a déjoué un trafic de drogue à Lima. Pour mener à bien leur opération, des agents ont endossé les costumes officiels des mascottes de la Coupe du monde 2026, le hibou « Clutch » et l’écureuil « Mabel ».

Dans une vidéo diffusée sur son compte TikTok officiel, la police a montré les agents déguisés en « Keltch » (l’aigle chauve) et « Mabel » (la banane), mascottes de la Coupe du monde, enfonçant une porte à l’aide d’un marteau avant d’interpeller un homme vêtu d’une veste blanche.

La séquence montre également la saisie de plusieurs sachets de poudre blanche et d’une arme à feu, avec ce commentaire : « Mode Coupe du monde activé… Opération terminée, Pechichi neutralisé ».

Le colonel Carlos Freddy Alcántara Obregón, chef de la brigade verte de la police, a expliqué à l’agence Associated Press : « Grâce au travail de renseignement mené par l’équipe, nous avons pu confirmer que la personne que nous allions arrêter était un fanatique de football, qui vit et respire la fièvre de la Coupe du monde. »

« Grâce à ce renseignement, mes hommes de la brigade verte ont endossé les costumes des mascottes pour s’approcher de lui sans éveiller les soupçons et le placer en garde à vue », a-t-il ajouté.

Cette opération s’inscrit dans la lignée d’une stratégie déjà éprouvée par la police péruvienne, qui recourt régulièrement à des déguisements voyants pour surprendre les suspects.

Lors de la Saint-Valentin 2025, un agent déguisé en capybara, muni d’un sac à dos en forme de tortue, avait interpellé un trafiquant à Lima, tandis que d’autres opérations avaient déjà mobilisé des costumes de super-héros Marvel.

La sélection péruvienne, éliminée après une neuvième place sur dix dans les qualifications sud-américaines (CONMEBOL), n’a pas pu prendre part à la Coupe du monde cette année et attend toujours sa prochaine participation, la dernière remontant à 2018.