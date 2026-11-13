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Lors d'une soirée marquée par une confrontation musclée entre la Belgique et la Turquie, les projecteurs n'étaient pas uniquement braqués sur le vainqueur, mais sur le jeune prodige qui a contraint tout le monde à parler de lui. Le Belge Kevin De Bruyne, l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, a affiché sa grande admiration pour le talent du Turc Arda Güler, joueur du Real Madrid, le qualifiant de « talent exceptionnel » promis à un brillant avenir.

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Le milieu de terrain belge n'a pas hésité à faire l'éloge du jeune joueur du Real Madrid, après la rencontre au cours de laquelle De Bruyne a joué un rôle décisif dans la victoire de son équipe, tout en mettant en avant le talent de Güler, soulignant que la sélection turque a besoin de mieux répartir les responsabilités entre ses joueurs afin de ne pas trop dépendre de lui.

De Bruyne a déclaré, dans des propos rapportés par « Mundo Deportivo » : « Je pense qu'Arda fait de son mieux pour la Turquie. Je ne crois pas que ce soit facile pour lui, parce que beaucoup ne regardent que lui, mais la Turquie est une bonne équipe. La situation serait peut-être meilleure si d'autres joueurs prenaient davantage de risques et de responsabilités. »

Les mots de De Bruyne reflètent l'ampleur de la pression que Güler supporte malgré son jeune âge, lui qui est devenu la vedette numéro un de la sélection turque et le joueur dont les supporters attendent la solution à chaque match, un fardeau lourd pour un joueur qui n'en est qu'au début de sa carrière professionnelle.

Le joueur actuel de Naples a reconnu que la Belgique avait surveillé de près le joueur du Real Madrid lors de la préparation de la rencontre, en mettant en place un plan spécifique pour limiter sa dangerosité, expliquant : « Tout le monde sait qu'il faut le surveiller. Nous avons essayé de nous concentrer davantage sur lui et de reporter la responsabilité sur d'autres joueurs. »

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Ces déclarations confirment le statut considérable que Güler a atteint en peu de temps : il n'est plus seulement un talent prometteur du Real Madrid, mais est devenu un joueur sur lequel les adversaires bâtissent leurs plans et autour duquel on tisse une surveillance particulière, ce qui n'arrive habituellement qu'avec les grandes stars.

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De Bruyne a salué le talent du joueur turc, lui prédisant un avenir brillant, et a déclaré : « C'est un talent exceptionnel, il joue pour l'un des meilleurs clubs du monde et il est encore jeune, donc il continuera de briller, et les autres clubs feraient bien d'examiner attentivement ses performances. »

L'éloge de De Bruyne vient confirmer la grande progression que connaît Güler cette saison avec le Real Madrid, lui qui commence à obtenir plus de minutes et prouve à chaque apparition qu'il possède une vision exceptionnelle et une capacité à faire la différence, que ce soit par des passes décisives ou des frappes précises.

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Güler traverse une phase de maturité précoce : après avoir souffert à ses débuts au Real Madrid de blessures et d'un manque de temps de jeu, il a réussi à renverser complètement la situation et est devenu l'un des noms sur lesquels s'appuie le staff technique et en qui ses coéquipiers ont confiance sur le terrain.

Quant à la sélection turque, l'avertissement de De Bruyne semble pertinent : l'équipe dispose d'un bon groupe de joueurs, mais elle a besoin de mieux répartir les rôles, afin que Güler ne devienne pas le seul à porter le fardeau et qu'il trouve des joueurs pour l'aider à hisser l'équipe vers de grands résultats.

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De nombreux observateurs estiment que l'éloge d'un joueur de la stature de De Bruyne, qui a affronté les plus grandes stars du monde tout au long de sa carrière, constitue un puissant gage du talent de Güler et confirme qu'il est sur la bonne voie pour devenir l'un des meilleurs milieux de terrain du monde dans les années à venir.

Entre les éloges des légendes, la pression des supporters et l'ambition du Real Madrid, Arda Güler se trouve face à une occasion en or d'écrire sa propre histoire. Le talent turc réussira-t-il à transformer ces éloges en titres et en trophées, et à prouver que De Bruyne avait raison lorsqu'il l'a qualifié de talent exceptionnel ?