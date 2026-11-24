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Le PSG devrait être privé de deux de ses joueurs les plus importants jusqu’à la fin de la saison. Le club parisien pourrait donc suivre le mercato hivernal avec encore plus d’attention.

Peu avant, il avait exulté après avoir donné provisoirement l’avantage aux visiteurs, 2-1, lors de la victoire 3-2 du Paris Saint-Germain à Nice, samedi en début de soirée. Mais à la 39e minute, tout cela n’avait plus aucune importance.

Sur une action particulièrement malheureuse, Desire Doue s’est tordu le genou sans intervention adverse et a crié de douleur , tandis que ses coéquipiers appelaient en urgence le staff médical. Tout le monde a vite compris que Doue s’était gravement blessé. Le lendemain, le verdict est tombé pour le joueur de 21 ans et le PSG : presque un mois jour pour jour après que Khvicha Kvaratskhelia a subi la même blessure en octobre , Doue s’est lui aussi rompu un ligament croisé .

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« Reste fort, mon frère », a écrit Kvaratskhelia à Doue dans sa story Instagram peu après l’annonce du diagnostic accablant qui lie désormais les deux stars. « Nous allons traverser cette épreuve, nous retrouver bientôt sur le terrain, rire et faire ce que nous aimons le plus. Nous sommes tous à tes côtés. »

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Le PSG privé pendant des mois de deux piliers de ses deux sacres en Ligue des champions

Paris devrait donc devoir se passer jusqu’à la fin de la saison en cours de deux piliers de ses deux dernières saisons si réussies, marquées par deux sacres consécutifs en Ligue des champions. Pour Kvaratskhelia seulement, il reste un espoir de retour lors de la phase finale, à la fin du mois de mai.

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Quoi qu’il en soit, une question se pose : comment le PSG va-t-il réagir à l’absence, pendant plusieurs mois, de deux joueurs absolument essentiels à Luis Enrique et au rayonnement offensif du champion de France ? Les Parisiens, réputés pour dépenser sans compter, profiteront-ils du prochain mercato hivernal pour renforcer encore leur attaque ?

Regardons d’abord les solutions dont dispose déjà le PSG. Ousmane Dembele est le seul membre du redoutable trio offensif parisien encore apte à jouer, mais le lauréat du Ballon d’Or 2025 est souvent gêné par des blessures. Dernièrement, c’est encore sa cuisse qui lui a posé problème. Dembele n’a été titularisé que cinq fois depuis le début de la saison.

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Après les blessures de Kvaratskhelia et de Doue, il serait d’autant plus important pour le PSG que Dembele parvienne à régler ses problèmes physiques. Vu de l’extérieur, il sera aussi particulièrement intéressant d’observer l’effet de ces responsabilités accrues sur les autres attaquants.

Quelles solutions le PSG possède-t-il en interne ?

Car les options de haut niveau ne manquent pas, même si l’effectif a été largement remanié lors du renouvellement de l’été dernier. Avec le recul, laisser Bradley Barcola partir à Liverpool apparaît évidemment particulièrement regrettable pour les Parisiens. L’international français serait aujourd’hui un titulaire indiscutable, ce qu’il souhaitait devenir s’il restait à Paris. Mais comme il devait souvent céder sa place à Dembele, Doue et Kvaratskhelia lors des plus grandes affiches, Barcola est parti chercher un nouveau défi à Liverpool.

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Trois autres joueurs offensifs ont quitté la capitale française l’été dernier : Goncalo Ramos pour l’AC Milan, Ibrahim Mbaye, formé au club, pour Aston Villa, et Kang-in Lee pour l’Atlético de Madrid. Au total, le PSG a encaissé près de 290 millions d’euros grâce à ces départs en attaque. Il n’en a réinvesti qu’un peu moins de la moitié, l’essentiel de la somme allant aux successeurs de Barcola et des autres.

Pour les ailes, le club a recruté deux jeunes joueurs prometteurs et enthousiasmants, au fort potentiel : Mika Godts, 21 ans, arrivé de l’Ajax Amsterdam pour 45 millions d’euros, et Maghnes Akliouche, 24 ans, recruté à l’AS Monaco pour 50 millions d’euros. Tous deux ont déjà laissé leur empreinte, mais Akliouche s’est montré plus consistant.

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L’international français semble s’adapter plus facilement à l’effectif de stars du PSG. Il s’est déjà illustré à plusieurs reprises, surtout en Ligue des champions, notamment avec son but spectaculaire lors de la victoire 4-2 sur le terrain de Manchester City en octobre, ou ses deux passes décisives lors du succès 6-0 à Villarreal début novembre.

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Si Akliouche a donc déjà montré par moments qu’il pouvait remplacer efficacement Kvaratskhelia et Doue, Godts, souvent brillant à l’Ajax, n’a pas encore réussi de manière satisfaisante sa transition de l’Eredivisie vers ce qui est peut-être actuellement la meilleure équipe du monde. L’international belge cherche encore ses marques au PSG. De son côté, le champion du monde Ferran Torres, arrivé du FC Barcelone pour 48,5 millions d’euros, n’a pas non plus convaincu avec régularité dans son nouveau club jusqu’ici.

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Plusieurs joueurs d’avenir peuvent néanmoins espérer davantage de temps de jeu et d’occasions de faire leurs preuves. À commencer par Senny Mayulu, 20 ans, qui s’est distingué avec quatre buts et deux passes décisives lors de ses cinq derniers matches officiels. Quentin Ndjantou, 19 ans, autre joueur formé au club, est lui aussi à l’affût, tout comme Dro Fernandez, 18 ans, arrivé du Barça à Paris au début de l’année.

Le PSG espère-t-il trouver un nouveau Kvaratskhelia ?

Il est néanmoins tout à fait possible qu’Enrique souhaite une autre recrue offensive en janvier, face à cette situation exceptionnelle et à une telle malchance avec les blessures. Il y a près de deux ans, le PSG avait réalisé un coup marquant lors du mercato hivernal : en janvier 2025, les Français avaient fait venir Kvaratskhelia du SSC Naples pour 80 millions d’euros. Dans les mois suivants, le Géorgien était devenu l’une des pièces décisives du premier sacre en Ligue des champions de l’histoire du club, attendu depuis si longtemps.

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Selon toute vraisemblance, Kvaratskhelia ne pourra plus contribuer à la conquête d’une troisième Ligue des champions consécutive. Un autre joueur d’exception, arrivé en cours de saison, pourrait-il prendre le relais ? Junior Kroupi coûterait probablement au moins aussi cher que Kvaratskhelia.

Le Français de Bournemouth pourrait être le nom qui revient le plus souvent à Paris parmi les pistes du mercato hivernal, après ce mois cauchemardesque pour le PSG. Kroupi brille par ses dribbles et son toucher de balle remarquables. Il est rapide, dangereux devant le but et polyvalent : s’il évolue le plus souvent en pointe à Bournemouth, il peut aussi jouer sans difficulté sur l’aile gauche.

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C’est également à ce poste qu’il a récemment évolué en équipe de France. Le grand Zinedine Zidane lui a donné sa première sélection à la mi-novembre, lors de la défaite 3-1 en Italie. Trois jours plus tard, Kroupi est entré en jeu sur le côté gauche pour un peu moins d’une demi-heure lors de la victoire 2-1 contre la Turquie, et en a profité pour inscrire son premier but en sélection.

Marco Rose doit-il craindre de perdre Junior Kroupi ?

Le joueur de 20 ans, formé au FC Lorient avant de rejoindre Bournemouth en 2025, est très convoité. Plusieurs poids lourds de Premier League seraient sur les rangs, tout comme le PSG et le FC Barcelone. Comme l’a récemment rapporté The Athletic , le nouvel international pencherait plutôt pour un départ d’Angleterre, même si le Barça est considéré comme sa destination de rêve.

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Reste à savoir si les Catalans, en difficulté financière, seraient capables de payer l’indemnité de transfert de Kroupi, sous contrat avec Bournemouth jusqu’en 2030. La porte serait donc ouverte pour que le PSG s’interpose, surtout s’il passe à l’action dès cet hiver.

Mais cela ne ferait pas du tout les affaires d’un entraîneur allemand qui connaît le succès : Marco Rose, qui vient d’enchaîner neuf victoires en matches officiels avec Bournemouth et a hissé son équipe à la cinquième place de Premier League , aimerait donner une place de plus en plus importante à Kroupi. Le Français, doté d’un immense potentiel, a manqué les deux premiers mois de la saison en raison d’une blessure au pied et retrouve progressivement la compétition depuis la fin octobre.

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Kroupi pourrait apporter une nouvelle dimension au jeu de l’équipe de Rose, déjà très performante. Pour les Cherries, il serait donc d’autant plus contrariant que le PSG passe réellement à l’action après la perte de ses deux stars.

Une bonne nouvelle pour Bournemouth : les Parisiens ont évidemment ressorti les noms de plusieurs autres attaquants réputés de leurs dossiers de recrutement et semblent suivre la Bundesliga de très près. Le quotidien espagnol as cite Antonio Nusa, du RB Leipzig, parmi les principaux candidats envisagés par le PSG pour réagir au choc de ces deux ruptures des ligaments croisés. Aux côtés de Kroupi et du Norvégien de 21 ans, de nombreux autres joueurs figureraient sur la liste parisienne. Selon as, il s’agirait notamment de Gianluca Prestianni (Benfica Lisbonne), Estevao (Chelsea), Nico Williams (Athletic Bilbao), Julian Alvarez (Atlético de Madrid), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) et même Luis Diaz, du Bayern Munich.