Un talent à double tranchant. Ayman Hussein inscrit son nom dans les annales de la Coupe du monde par une porte peu commune

Ayman Hussein, la star de l’équipe nationale irakienne, est entré dans l’histoire de la Coupe du monde en réalisant un exploit rare lors de ses débuts dans la compétition, face à la Norvège.

Les Irakiens ont concédé leur premier match de la Coupe du monde 2026 face aux Norvégiens sur le score de 1-4, mercredi à l’aube, dans le cadre du groupe 9.

L’Irak effectuait son retour en Coupe du monde pour la première fois depuis 1986.

Ayman Hussein a inscrit l’unique but irakien, devenant le deuxième joueur des « Lions de Mésopotamie » à marquer dans cette compétition après Ahmed Radi contre la Belgique.

Il a toutefois également marqué contre son camp, suite à une tête d’Erling Haaland.

Selon le compte spécialisé « Master Sheep », l’attaquant est seulement le troisième joueur de l’histoire de la Coupe du monde à marquer pour son équipe et contre son camp au cours d’un même match.

Avant lui, seuls le Néerlandais Ernie Brandts, contre l’Italie en 1978, et le Croate Mario Mandžukić, en finale face à la France en 2018, avaient réalisé cette performance.