Leandro Paredes, la vedette de la sélection argentine, a immortalisé l'un des moments les plus marquants de sa carrière internationale, après avoir transformé son intervention décisive face à Omar Marmoush lors de la rencontre contre l'Égypte à la Coupe du monde 2026 en une œuvre d'art conservée dans sa maison, en référence à l'importance considérable qu'a représentée cette action dans le parcours de la sélection argentine durant le tournoi.

L'œuvre est apparue parmi les photos publiées par l'épouse de Paredes, Camila Galante, sur les réseaux sociaux, lors de l'accueil réservé au joueur après son retour en Argentine à l'issue du Mondial, où il apparaît debout à côté de l'œuvre artistique représentant sa célèbre intervention face à Marmoush.

La sélection argentine a terminé le tournoi à la place de vice-championne du monde après sa défaite en finale face à l'Espagne sur le score d'un but à zéro, mais son chemin vers la finale a bien failli s'arrêter dès les huitièmes de finale face à la sélection égyptienne.

Dans le temps additionnel, alors que les deux équipes étaient à égalité sur le score de 2-2, Omar Marmoush s'est lancé dans un contre rapide, avant de tenter une passe en profondeur vers Mahmoud Hassan « Trézéguet », qui se dirigeait vers un face-à-face avec le gardien Emiliano Martínez.

Mais Paredes est parvenu à lire la passe à la dernière seconde et a tendu le pied pour intercepter le ballon, transformant rapidement l'action en un contre argentin qui s'est conclu par le but de la victoire inscrit par Enzo Fernández, offrant au tenant du titre son billet pour les quarts de finale.

Qu'a dit « The Athletic » de cette action ?

De son côté, le journal « The Athletic » a décrit cette intervention comme l'une des scènes défensives les plus emblématiques de la Coupe du monde, affirmant que son importance n'était pas moindre que celle des buts qu'a connus la rencontre, bien qu'il ne s'agissait que d'une intervention défensive en un instant.

Le journal a souligné que Paredes s'était retrouvé dernier joueur argentin face à trois attaquants égyptiens lors d'un contre éclair, après que ses coéquipiers se furent projetés vers l'avant à la recherche du but de la victoire après avoir égalisé.

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Il a ajouté que le milieu de terrain argentin avait lu tôt les déplacements de Marmoush et de Trézéguet, reculant par pas mesurés tout en surveillant les attaquants, avant d'anticiper la passe de Marmoush, de changer de direction au moment opportun, puis de tendre le pied pour intercepter le ballon d'une manière qu'il a qualifiée de « géniale ».

Le journal a affirmé que cette action avait totalement changé le cours de la rencontre, puisqu'elle avait empêché l'Égypte de se retrouver seule face au but dans une attaque qui aurait pu lui offrir le but de la qualification, tandis que s'était ensuite déclenchée l'attaque qui s'est conclue par le but d'Enzo Fernández, considérant que l'intervention de Paredes avait été la véritable différence entre l'élimination de l'Argentine du tournoi et la poursuite de son chemin vers la finale.

Paredes refuse de s'excuser

Paredes avait fait les gros titres au lendemain de la finale de la Coupe du monde, après avoir refusé de s'excuser pour les échauffourées qui ont suivi la défaite de l'Argentine face à l'Espagne, affirmant, dans le premier message publié sur son compte « Instagram », sa fierté de ce qu'a présenté la sélection de son pays durant le tournoi.

Malgré les rapports faisant état d'un carton rouge reçu en raison des événements survenus après la rencontre, la Fédération internationale de football (FIFA) a retiré ce carton de son dossier officiel, tout en confirmant dans le même temps l'ouverture d'une enquête au sujet des faits qu'a connus la fin de la finale.