Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

La Fédération croate de football et son équipe nationale ont offert un cadeau très particulier à l’attaquant vedette de l’Angleterre Harry Kane avant le duel de Ligue des nations entre les deux pays, jeudi soir.

Le capitaine de la Croatie, Luka Modric, a remis à Kane une réplique d’un ballon historique, particulièrement important pour le football croate, afin de célébrer le sacre de l’attaquant du Bayern Munich au Ballon d’Or ainsi que son match record avec la sélection anglaise.

« Deux accomplissements remarquables qui témoignent de ta carrière exceptionnelle et de l’héritage que tu laisseras », a écrit la Croatie sur les réseaux sociaux en légende d’une photo de Modric remettant le cadeau à Kane. Elle a aussi expliqué l’histoire du ballon : « En 1880, des industriels anglais ont apporté le premier ballon de football en Croatie, fait découvrir ce beau jeu aux habitants de Zupanja (ville de l’est de la Croatie, ndlr) et leur ont laissé un cadeau qui est devenu partie intégrante de l’histoire du football croate. »

« Nous sommes fiers de rendre, par ce geste, une réplique de ce ballon historique », poursuit le message adressé à Kane et à la fédération anglaise. « Un symbole du lien éternel entre les footballs croate et anglais. »

Publicité Publicité

Harry Kane inscrit le but de la victoire de l’Angleterre contre la Croatie

Sur la pelouse du stade de Wembley, à Londres, l’Angleterre a ouvert le score à la 24e minute par Morgan Rogers (Chelsea FC). Les Croates ont égalisé peu avant l’heure de jeu grâce à Petar Sucic (Inter Milan), avant que Kane n’inscrive, quelques minutes plus tard, le but de la victoire anglaise. Le tout récent lauréat du Ballon d’Or, qui joue au Bayern Munich, a marqué sur penalty pour fixer le score à 2-1 (64e minute).

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

« J’essaie de savourer chaque instant », a déclaré Kane à la BBC après le coup de sifflet final. C’était la 126e sélection du joueur de 33 ans. Il a ainsi dépassé le légendaire gardien Peter Shilton et détient désormais seul le record de sélections avec l’Angleterre. « Battre ce record est un immense accomplissement dans l’histoire de notre sport. Voir le tifo, avoir mes enfants avec moi et recevoir les acclamations de tout ce public, c’était tout simplement incroyable », a ajouté Kane.

Getty Images

La star du Bayern, sacrée Ballon d’Or fin octobre à Londres, est revenue sur « quelques semaines folles. Cela vous épuise, bien sûr, émotionnellement, physiquement et mentalement. Je sais très bien me concentrer sur mes tâches, mais trouver le bon équilibre est difficile, parce qu’on veut aussi profiter de tout cela. »

Publicité

Un éloge particulier pour Kane : « C’est pour cela qu’il a remporté le Ballon d’Or »

En plus du cadeau des Croates, Kane avait reçu avant le coup d’envoi à Wembley une distinction récompensant son record de sélections avec l’Angleterre, remise comme il se doit par Shilton, qui détenait le record jusqu’alors. Les supporters avaient également déployé un tifo dans les tribunes. Kane est entré sur le terrain avec ses quatre enfants et a présenté le Ballon d’Or aux spectateurs.

« Il faut lui rendre hommage : il a abordé ce match comme n’importe quel autre. Il est infatigable, conserve la même éthique de travail et la même concentration, et c’est précisément ce qui porte ses fruits. C’est pour cela qu’il a remporté le Ballon d’Or : son état d’esprit et son investissement sont sans faille. Cela n’arrive pas par hasard », a déclaré son coéquipier Rogers en saluant tout particulièrement Kane.

Publicité

Grâce à cette victoire, les Anglais ont définitivement assuré leur qualification pour la phase finale de la Ligue des nations, au printemps prochain. Kane et ses coéquipiers sont déjà assurés de terminer au moins deuxièmes du groupe 3 de la Ligue A. En cas de victoire dimanche en Espagne, lors de leur dernier match de l’année, les Three Lions pourraient même dépasser les champions du monde et finir en tête du groupe.