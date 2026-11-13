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England v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD5Getty Images
Oliver Maywurm
Traduit par

« Un symbole du lien éternel entre les footballs anglais et croate » : la Croatie offre un cadeau très particulier à Harry Kane, le buteur du Bayern

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La Fédération croate de football et son équipe nationale ont offert un cadeau très particulier à l’attaquant vedette de l’Angleterre Harry Kane avant le duel de Ligue des nations entre les deux pays, jeudi soir.

Le capitaine de la Croatie, Luka Modric, a remis à Kane une réplique d’un ballon historique, particulièrement important pour le football croate, afin de célébrer le sacre de l’attaquant du Bayern Munich au Ballon d’Or ainsi que son match record avec la sélection anglaise.

« Deux accomplissements remarquables qui témoignent de ta carrière exceptionnelle et de l’héritage que tu laisseras », a écrit la Croatie sur les réseaux sociaux en légende d’une photo de Modric remettant le cadeau à Kane. Elle a aussi expliqué l’histoire du ballon : « En 1880, des industriels anglais ont apporté le premier ballon de football en Croatie, fait découvrir ce beau jeu aux habitants de Zupanja (ville de l’est de la Croatie, ndlr) et leur ont laissé un cadeau qui est devenu partie intégrante de l’histoire du football croate. »

« Nous sommes fiers de rendre, par ce geste, une réplique de ce ballon historique », poursuit le message adressé à Kane et à la fédération anglaise. « Un symbole du lien éternel entre les footballs croate et anglais. »

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Harry Kane inscrit le but de la victoire de l’Angleterre contre la Croatie

Sur la pelouse du stade de Wembley, à Londres, l’Angleterre a ouvert le score à la 24e minute par Morgan Rogers (Chelsea FC). Les Croates ont égalisé peu avant l’heure de jeu grâce à Petar Sucic (Inter Milan), avant que Kane n’inscrive, quelques minutes plus tard, le but de la victoire anglaise. Le tout récent lauréat du Ballon d’Or, qui joue au Bayern Munich, a marqué sur penalty pour fixer le score à 2-1 (64e minute).

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« J’essaie de savourer chaque instant », a déclaré Kane à la BBC après le coup de sifflet final. C’était la 126e sélection du joueur de 33 ans. Il a ainsi dépassé le légendaire gardien Peter Shilton et détient désormais seul le record de sélections avec l’Angleterre. « Battre ce record est un immense accomplissement dans l’histoire de notre sport. Voir le tifo, avoir mes enfants avec moi et recevoir les acclamations de tout ce public, c’était tout simplement incroyable », a ajouté Kane.

England v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD5Getty Images

La star du Bayern, sacrée Ballon d’Or fin octobre à Londres, est revenue sur « quelques semaines folles. Cela vous épuise, bien sûr, émotionnellement, physiquement et mentalement. Je sais très bien me concentrer sur mes tâches, mais trouver le bon équilibre est difficile, parce qu’on veut aussi profiter de tout cela. »

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Un éloge particulier pour Kane : « C’est pour cela qu’il a remporté le Ballon d’Or »

En plus du cadeau des Croates, Kane avait reçu avant le coup d’envoi à Wembley une distinction récompensant son record de sélections avec l’Angleterre, remise comme il se doit par Shilton, qui détenait le record jusqu’alors. Les supporters avaient également déployé un tifo dans les tribunes. Kane est entré sur le terrain avec ses quatre enfants et a présenté le Ballon d’Or aux spectateurs.

« Il faut lui rendre hommage : il a abordé ce match comme n’importe quel autre. Il est infatigable, conserve la même éthique de travail et la même concentration, et c’est précisément ce qui porte ses fruits. C’est pour cela qu’il a remporté le Ballon d’Or : son état d’esprit et son investissement sont sans faille. Cela n’arrive pas par hasard », a déclaré son coéquipier Rogers en saluant tout particulièrement Kane.

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Grâce à cette victoire, les Anglais ont définitivement assuré leur qualification pour la phase finale de la Ligue des nations, au printemps prochain. Kane et ses coéquipiers sont déjà assurés de terminer au moins deuxièmes du groupe 3 de la Ligue A. En cas de victoire dimanche en Espagne, lors de leur dernier match de l’année, les Three Lions pourraient même dépasser les champions du monde et finir en tête du groupe.

Écrit parOliver Maywurm

Correspondant football allemand et européen

Rédacteur GOAL DE / SPOX

📝 Bio: J’ai grandi près de la belle Trèves, la plus ancienne ville d’Allemagne. Après des études de germanistique, j’ai effectué un stage chez GOAL et j’ai suffisamment bien travaillé pour pouvoir ensuite faire mon stage de formation à Munich. Depuis 2017, je suis rédacteur chez GOAL et SPOX.

⚽ Comment je suis arrivé au football :

Autant que je me souvienne, le jeune Lars Ricken au milieu des années 90 était le premier héros de mon enfance. La victoire de l’Allemagne à l’Euro 1996, le premier grand tournoi que j’ai suivi consciemment, a scellé mon amour pour le football.

🎯 Principaux axes de mon travail :

Recherche et rédaction d’actualités (surtout les transferts)

Délégation d’articles SEO

🌟 Mes moments de football préférés :

Le but en or d’Oliver Bierhoff à la finale de l’Euro 1996, le but décisif de Mario Götze en finale de la Coupe du Monde 2014. Et moins évident mais tout aussi marquant : À sept ans, voir au stade comment notre Eintracht Trier éliminait le tenant du titre de la Coupe UEFA, Schalke, puis le tenant du titre de la Ligue des champions, le Borussia Dortmund, en DFB-Pokal.

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