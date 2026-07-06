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USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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« Un surnom qui ternit l’image du Brésil »… La stupeur autour d’El Jogon évoque le « scandale Garrincha » de la finale de la Coupe du monde 1962

États-Unis vs Belgique
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F. Balogun
Brésil vs Norvège
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É.-U.
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L’histoire met en lumière les scandales de la FIFA

Le monde du football est toujours sous le choc de la décision de la FIFA concernant l'attaquant américain Fularin Balogun, à qui elle a permis de disputer le huitième de finale de la Coupe du monde contre la Belgique après avoir suspendu l'expulsion dont il avait fait l'objet lors du match contre la Bosnie-Herzégovine.

Dans un communiqué diffusé tard hier soir, la Fédération belge de football a annoncé étudier les mesures à prendre et a déposé ce vendredi un recours contre cette décision.

 Selon le journal Mundo Deportivo, au-delà des règlements, un précédent très similaire existe : il remonte à la Coupe du monde 1962 au Chili.

 Le Brésilien Garrincha avait été expulsé en demi-finale contre le pays hôte pour avoir agressé Eladio Rojas. La Seleção l’avait emporté 4-2.

 En finale, le Brésil, déjà privé de Pelé, blessé d’entrée de tournoi, se présenta donc sans ses deux stars. Il défiait la Tchécoslovaquie, seule équipe à avoir tenu les Auriverdes en échec (0-0) lors du premier tour.

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La Fédération brésilienne de football est intervenue et a obtenu la levée de la suspension de Garrincha, présenté comme « un excellent sportif et une personne extrêmement disciplinée ». Le Brésil l’a emporté et a ainsi conquis son deuxième titre mondial.

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