« Un surnom qui ternit l’image du Brésil »… La stupeur autour d’El Jogon évoque le « scandale Garrincha » de la finale de la Coupe du monde 1962

Le monde du football est toujours sous le choc de la décision de la FIFA concernant l'attaquant américain Fularin Balogun, à qui elle a permis de disputer le huitième de finale de la Coupe du monde contre la Belgique après avoir suspendu l'expulsion dont il avait fait l'objet lors du match contre la Bosnie-Herzégovine.

Dans un communiqué diffusé tard hier soir, la Fédération belge de football a annoncé étudier les mesures à prendre et a déposé ce vendredi un recours contre cette décision.

Selon le journal Mundo Deportivo, au-delà des règlements, un précédent très similaire existe : il remonte à la Coupe du monde 1962 au Chili.

Le Brésilien Garrincha avait été expulsé en demi-finale contre le pays hôte pour avoir agressé Eladio Rojas. La Seleção l’avait emporté 4-2.

En finale, le Brésil, déjà privé de Pelé, blessé d’entrée de tournoi, se présenta donc sans ses deux stars. Il défiait la Tchécoslovaquie, seule équipe à avoir tenu les Auriverdes en échec (0-0) lors du premier tour.

La Fédération brésilienne de football est intervenue et a obtenu la levée de la suspension de Garrincha, présenté comme « un excellent sportif et une personne extrêmement disciplinée ». Le Brésil l’a emporté et a ainsi conquis son deuxième titre mondial.