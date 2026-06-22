Un supporter souhaite ériger une statue en l’honneur du gardien de but de Curaçao, Room, et lance un appel : « Transformons sa boutade en réalité. »

Après la prestation historique d’Eloy Room contre l’Équateur en Coupe du monde, un collectif de supporters a lancé une initiative pour honorer durablement le gardien de but curaçaoien en lui érigeant une statue à Curaçao. L’idée est née d’une boutade du gardien lui-même, qui, après la rencontre, avait plaisanté : « Je mérite bien une statue à Curaçao. » La plaisanterie pourrait ainsi se transformer en un hommage durable.

Lors de la rencontre de Coupe du monde entre Curaçao et l’Équateur, le gardien s’est imposé comme le grand héros de la soirée. Le gardien a maintenu son équipe dans la course grâce à une série d’arrêts spectaculaires, a été élu homme du match et a joué un rôle clé dans le premier point historique de Curaçao en Coupe du monde. Avec quinze arrêts, il a établi le record du plus grand nombre d’arrêts jamais réalisés pendant le temps réglementaire d’un match de Coupe du monde. Pour le plus petit pays de l’histoire à s’être qualifié pour une Coupe du monde, ce match nul 0-0 face à l’Équateur restera gravé dans les mémoires pour des générations.

L’initiative dépasse toutefois le simple exploit sportif. Après le coup de sifflet final, Room a brandi un maillot en hommage à son ancien coéquipier disparu, Jairzinho Pieter, un geste qui a profondément touché de nombreux Curaçaoïens. « Room ne jouait pas seulement pour lui-même », explique Jayden, l’initiateur du projet. « Il a joué pour toute l’île, pour tous ceux qui croient en Curaçao et pour ceux qui nous ont quittés. Sa boutade sur un éventuel monument a convaincu de nombreux supporters qu’il fallait transformer l’ironie en réalité. »

Ce supporter a lancé une campagne sur Club-Meister afin que les fans, les amateurs de football et les Curaçaoïens du monde entier puissent contribuer à la construction d’une statue dédiée à Room à Curaçao. Non pas pour célébrer un match, mais pour symboliser la fierté, la résilience et le droit de rêver grand.

« Une statue pour Room n’est pas un hommage à un seul homme, précise Jayden, l’initiateur du projet. C’est une statue pour chaque Curaçaoïen à qui l’on a dit qu’il était trop petit pour rêver grand. Aidons sa blague à devenir un monument. Contribuez sur www.club-meister.com/c/room. »