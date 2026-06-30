Un supporter néerlandais affirme avec assurance : « L'Angleterre n'est pas du même calibre que l'Allemagne, la France ou l'Espagne. »

Un supporter néerlandais interrogé par GOAL à la sortie du stade a livré un avis tranché sur la réputation de l’Angleterre : il a qualifié les « Three Lions » de sélection la plus surestimée du football et a affirmé que les Pays-Bas ne les redoutaient pas autant qu’ils craignent l’Allemagne, la France ou l’Espagne.

« Ils ne sont pas si bons que ça. »

Interrogé par un journaliste de GOAL, il a été direct.

« Eh bien, l’Angleterre est de loin l’équipe la plus surestimée », a-t-il tranché. « Pourquoi ? Parce qu’ils ne sont pas si bons que ça. »

Un constat sans détour susceptible d’irriter les supporters anglais, alors que les « Three Lions » sont souvent cités parmi les favoris des grands tournois. Pour ce supporter, réputation et résultats sont deux choses bien distinctes.

Pas de « Fear Factor »

Plus que le simple déni du niveau anglais, c’est la comparaison avec le sentiment néerlandais avant d’affronter les vrais poids lourds du continent qui interpelle.

« Les Néerlandais n’ont jamais craint d’affronter l’Angleterre, contrairement à nous qui redoutons d’affronter l’Allemagne, la France ou l’Espagne », a-t-il expliqué.

Invité à préciser son propos, il a évoqué une sensation physique que tout fan de football reconnaîtra.

« Vous savez, ce nœud que l’on ressent au creux de l’estomac ? Nous ne le ressentons pas face à l’Angleterre. »