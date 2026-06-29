Un supporter marocain, vêtant un maillot floqué du nom de Wilders, interpelle le politicien devant les caméras

Lors de la « marche orange » à Monterrey, un Néerlandais d’origine marocaine a fait sensation en revêtant le maillot de l’équipe nationale marocaine floqué du nom de Wilders et du numéro 10.

Ce maillot fait écho à une publication Instagram de Geert Wilders, diffusée quelques jours plus tôt : on y voit le chef de file du PVV dans le rôle d’un arbitre brandissant un carton rouge à un joueur marocain, avec la légende « Ça va aller ».

« Mon plus grand fan. Wilders, je t’aime », déclare le supporter marocain dans un reportage vidéo de De Telegraaf. « Je l’adore. C’est grâce à lui que j’ai pu quitter le pays. Wilders, je t’aime, Venlo ! », ajoute-t-il en riant, citant la ville natale du politicien.

Ce supporter, toujours souriant, prédit ensuite une victoire 1-2 du Maroc face aux Pays-Bas en seizièmes de finale de la Coupe du monde. « Wilders ne doit pas manquer ça », lance-t-il alors que la marche orange défile dans les rues de Monterrey.

Un autre supporter se montre également optimiste pour le Maroc : « On va encore faire une petite danse de gauche à droite, mais après, ce sera “dima maghreb” »

Les Pays-Bas défieront le Maroc mardi à 3 h (heure locale) sur la pelouse de l’Estadio BBVA de Monterrey. Le vainqueur de ce duel affrontera en huitièmes de finale le Canada, qui s’est imposé in extremis 1-0 face à l’Afrique du Sud dimanche.