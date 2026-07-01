Un supporter l’assure : « Le secret des buts de Gyokeres, c’est la bière – c’est pour ça qu’il est si fort. »

Quatre supporters l’ont qualifié d’« incroyable », de « bête » et de « légende ». Le cinquième avait une théorie bien différente, et GOAL a dû lui demander de la répéter.

GOAL a posé la question suivante à un groupe de supporters : « Résumez Viktor Gyökeres en un mot. » Les quatre premières réponses correspondaient exactement à ce qu’on pouvait attendre d’un attaquant ayant permis à Arsenal de remporter le titre de Premier League dès sa première saison. La cinquième, elle, ne l’était pas.

« Incroyable », « bête », « légende » : le verdict de la rue

Les réactions au nom de Gyökeres se révélaient systématiquement élogieuses.

«Incroyable», lance le premier supporter, sans hésiter.

« Une bête », a ajouté le deuxième.

Un troisième n’a même pas eu besoin d’un mot pour se faire comprendre. « C’est déjà une légende », a-t-il déclaré.

« Implacable », a tranché un quatrième supporter – un adjectif qui colle à la peau du Suédois depuis son arrivée à Arsenal, et que Mikel Arteta lui-même a employé pour décrire son n°14.

Cinquième réponse : « Bière »

Puis vint une réponse inattendue.

« Bière », lance sans détour le cinquième supporter.

Pensant avoir mal entendu, le journaliste de GOAL lui a demandé de préciser. « De la bière ? »

« De la bière », a confirmé le supporter. « C’est son secret. Il boit beaucoup de bière et c’est ce qui le rend si fort. »

Pas de chute, pas de sourire en coin — juste la conviction absolue que le finisseur le plus redoutable d’Arsenal doit sa puissance physique à quelque chose que l’on trouve à la pression plutôt qu’en salle de sport.

Quel que soit le véritable secret, les statistiques donnent bien plus raison au camp des « légendes » et des « bêtes » qu’à la théorie de la bière. Gyökeres est arrivé à Arsenal en provenance du Sporting CP l’été dernier, sous une réelle pression de résultats, et il a répondu présent : un premier titre de Premier League avec les Gunners, une période de la saison où il figurait parmi les joueurs les plus en forme du championnat, et un bilan saisonnier qui le place parmi les meilleurs buteurs des cinq grands championnats européens. Il a conservé cette forme lors de la Coupe du monde 2026 avec la Suède, avant que leur parcours ne s’achève face à la France en seizièmes de finale.

Rien de tout cela, bien sûr, n’explique la bière.