Le Barça travaille, avec son jeune défenseur central à ses côtés, et la semaine prochaine devrait être décisive pour clarifier sa situation.

Le défenseur central donne la priorité à un maintien, et l'entraîneur Hansi Flick, satisfait, y réfléchit, mais le joueur ne manque pas d'offres sérieuses en provenance des grands championnats.

Selon le journal « Mundo Deportivo », l'avenir d'Álvaro Cortés (21 ans) au FC Barcelone entre dans une semaine décisive. Le joueur est lié au club par un contrat jusqu'à l'été 2026, et il se concentre actuellement pleinement sur l'accomplissement de ses tâches et sur le fait de donner le meilleur de lui-même sous la direction de Hansi Flick.

Mais son avenir n'est pas encore scellé, malgré le départ de Ronald Araújo en prêt à Liverpool.

Son nom est apparu comme une alternative pour occuper le poste de quatrième défenseur central aux côtés de Cubarsí, Gerard Martín et Christensen.

Un climat de sérénité règne entre le club et le joueur, et la collaboration de toutes les parties a été confirmée, quelle que soit la décision finale.

La semaine prochaine pourrait apporter davantage de clarté sur cette situation encore en suspens. Flick fait confiance aux qualités d'Álvaro et estime qu'il est capable de contribuer à l'équipe, au vu de ce qu'il a observé durant la préparation de la saison, tandis que le joueur est pleinement satisfait et confiant dans ce qu'il peut apporter au Barça.

La vérité, c'est qu'en cas de réflexion sur un départ en fin de compte, les offres ne manqueront pas. Álvaro Cortés, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe réserve la saison dernière, a reçu des offres officielles de clubs de la Liga, de la Serie A, de la Premier League et d'autres compétitions européennes, ce qui témoigne du grand intérêt qu'il suscite sur le marché des transferts.

Néanmoins, la priorité du joueur reste claire :Álvaro Cortés est un supporter fervent du Barça, il est au club et veut réussir avec les Blaugrana. Son avenir se décidera dans les jours à venir, mais pour l'instant, il concentre toute son attention sur le FC Barcelone.