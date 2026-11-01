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Un supporter de Coventry City âgé de 14 ans s’est présenté de lui-même à la police après avoir utilisé une photo de Bradley Lowery, décédé, pour provoquer les supporters de Sunderland lors du match de Premier League disputé samedi à la Coventry Building Society Arena. La mère de Bradley, Gemma Lowery, a qualifié ce geste de déchirant, mais a appelé à ne pas déverser de haine sur le garçon, qui a l’âge qu’aurait aujourd’hui son fils.

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Un supporter de Coventry provoque les fans de Sunderland avec une photo de Lowery

Selon talkSPORT, une vidéo de l’incident survenu lors de la victoire 3-1 de Coventry contre Sunderland à la Coventry Building Society Arena est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit l’adolescent provoquer les supporters dans la tribune réservée aux visiteurs en leur montrant une photo de Lowery sur son téléphone.

Lowery, un jeune supporter de Sunderland, est mort en 2017, à l’âge de six ans, d’un neuroblastome de stade 4, une forme rare et agressive de cancer. Devenu la mascotte du club, il avait noué des liens étroits avec Jermain Defoe, alors attaquant de Sunderland. Sa famille avait récolté 1,3 million de livres sterling pour un traitement uniquement disponible aux États-Unis.

West Midlands Police confirme qu’un adolescent de 14 ans s’est présenté à la police

Coventry a rapidement réagi après avoir pris connaissance de la vidéo, publiant un communiqué dans lequel le club déclarait : « Coventry City FC a connaissance d’une vidéo circulant sur les réseaux sociaux en lien avec un incident survenu lors de notre match de Premier League contre Sunderland. Le club ne tolère pas les comportements offensants et se rapprochera des autorités compétentes afin de déterminer les mesures à prendre. »

West Midlands Police a depuis confirmé que le garçon s’était présenté à la police. « Nous avons connaissance d’une vidéo circulant sur les réseaux sociaux qui montre un incident survenu hier après-midi (31 octobre) lors du match de Premier League de Coventry City contre Sunderland, indique son communiqué. Une enquête approfondie a été ouverte et un garçon de 14 ans s’est depuis présenté à la police. Il sera entendu en temps voulu. Nous comprenons la peine et l’indignation que cette vidéo a suscitées au sein de la communauté et chez la famille de la victime. Nos agents les tiennent informés de l’avancée de notre enquête et travaillent en étroite collaboration avec les deux clubs de football. »

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Gemma Lowery : se moquer d’un enfant mort d’un cancer n’est pas une plaisanterie

Gemma, qui a contribué à lancer la Bradley Lowery Foundation en août 2017 afin d’aider les familles à collecter des fonds pour des traitements ou des équipements non pris en charge par le NHS, a réagi sur la page de la fondation. « Mon merveilleux garçon mérite qu’on se souvienne de lui avec amour, pas avec haine, a-t-elle écrit. Hier, un supporter de Coventry s’est servi d’une photo de Bradley pour provoquer les supporters de Sunderland. En tant que maman de Bradley, cela me brise le cœur, d’autant que c’est l’une de mes photos préférées de lui. Regardez ce sourire. Je me souviens de ce jour comme si c’était hier. Il était si heureux, il s’amusait tellement. Ces moments étaient précieux parce qu’ils étaient rares.

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Une grande partie de la courte vie de Bradley s’est passée à lutter contre le cancer et à subir des traitements qu’aucun enfant ne devrait jamais avoir à endurer. Voir un si beau souvenir utilisé de façon aussi cruelle me fait vraiment mal au cœur. Nous sommes une famille passionnée de football qui suit Sunderland à domicile comme à l’extérieur. Je n’ai rien contre les plaisanteries entre supporters, mais se moquer d’un enfant mort d’un cancer, ce n’est quand même pas une plaisanterie ? J’espère que le club prendra les mesures appropriées et que la famille de ce jeune garçon l’aidera à comprendre à quel point ses actes ont été blessants. Je ne veux pas que la haine se dirige vers lui, alors, s’il vous plaît, ne le faites pas. Je veux simplement qu’il tire une leçon de tout cela. Derrière cette photo, il y a un petit garçon qui était aimé au-delà des mots et une famille à qui il manque chaque jour. Merci à tous ceux qui ont défendu Bradley et nous ont témoigné tant d’amour. Cela compte plus que vous ne l’imaginez. »

Que va-t-il se passer pour l’adolescent ?

Gemma a indiqué plus tard que West Midlands Police lui avait dit que le garçon était en garde à vue. « On m’a également informée qu’il n’a que 14 ans, l’âge qu’aurait Bradley aujourd’hui s’il était encore parmi nous, a-t-elle écrit. Dans ces conditions, je tiens vraiment à demander à chacun de ne pas se faire justice soi-même et de ne faire subir ni haine, ni menaces, ni violence à ce jeune garçon ou à sa famille. Aussi blessants et bouleversants que soient ses actes, il reste lui-même un enfant.

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La police et le Coventry City Football Club vont tous deux lui parler, et j’espère sincèrement que cela suffira à lui faire comprendre la gravité de ses actes et les conséquences dévastatrices que de tels mots et de tels gestes peuvent avoir pour les familles et les amis. Je ne veux pas que l’on réponde à la haine par davantage de haine. Ce n’est pas ce que défendait Bradley, et ce n’est certainement pas ce que je souhaite en son nom. J’espère simplement que ce jeune garçon tirera une leçon très importante de tout cela et qu’il y réfléchira à deux fois avant de refaire quelque chose d’aussi cruel. »