L'Union des associations européennes de football « UEFA » a décidé d'organiser la finale de la Ligue des champions 2028 au stade de l'Allianz Arena, dans la ville allemande de Munich, fief du Bayern Munich, ramenant ainsi la finale continentale dans l'un des stades européens les plus célèbres après plusieurs années d'absence.

La décision a été prise lors de la réunion décisive tenue par le comité exécutif de l'Union des associations européennes de football « UEFA », ce mardi, dans la ville grecque de Thessalonique, où le choix s'est porté sur le stade du Bayern Munich pour accueillir la finale de la compétition en 2028.

Le choix de l'Allianz Arena pour accueillir la finale de la Ligue des champions 2028 revêt un caractère particulier, puisque ce même stade avait été le théâtre de l'une des finales les plus palpitantes de l'histoire de la compétition, lorsque le Bayern Munich et Chelsea s'étaient affrontés en finale de l'édition 2012.

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Un retour 16 ans après la célèbre finale

La finale de la Ligue des champions reviendra à l'Allianz Arena 16 ans après que le stade a accueilli l'affrontement final entre le Bayern Munich et Chelsea, le 19 mai 2012.

Ce match fut l'une des finales les plus dramatiques de l'histoire de la compétition, d'autant que le Bayern Munich disputait la rencontre sur sa pelouse et au milieu de ses supporters, nourrissant l'espoir d'être sacré champion d'Europe devant les siens. Mais il connut l'une des soirées les plus cruelles de son histoire après que Chelsea lui déroba le trophée de façon dramatique.

Le temps réglementaire du match se termina sur un score de parité de 1-1, le résultat étant resté indécis jusqu'aux dernières minutes, avant que la rencontre ne se prolonge en prolongation, puis que les tirs au but ne désignent le champion.

Le Bayern Munich aborda le match porté par un soutien populaire immense, et le club allemand sembla proche de réaliser son rêve de sacre lorsque Thomas Müller parvint à ouvrir le score à la 83e minute.

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Le but de Müller vint d'une tête qui trompa la défense de Chelsea et son gardien, embrasant les tribunes de l'Allianz Arena en célébration de l'avance des locaux à quelques minutes de la fin du match.

Le Bayern Munich semblait en voie de conclure le titre sur son terrain, mais Chelsea refusa de baisser les bras et parvint à renverser la situation dans les derniers instants.

À la 88e minute, l'Ivoirien Didier Drogba réussit à inscrire le but égalisateur pour Chelsea d'une tête puissante, profitant d'un corner, pour ramener son équipe dans le match à un moment décisif.

Le but de Drogba constitua un choc violent pour le Bayern Munich et ses supporters, alors que le club allemand n'était plus qu'à quelques minutes d'être sacré champion devant son public.

Le temps réglementaire se termina sur un score de parité de 1-1, conduisant les deux équipes vers deux mi-temps de prolongation à la recherche d'un but pour départager le match avant de recourir aux tirs au but.

Un penalty manqué qui bouleverse l'équilibre de la finale

Durant la prolongation, le Bayern Munich obtint une occasion en or de reprendre l'avantage, après que Drogba concéda un penalty en faveur du club allemand en faisant chuter le Français Franck Ribéry dans la surface de réparation.

Le Néerlandais Arjen Robben se présenta pour tirer le penalty, avec une occasion idéale d'offrir au Bayern Munich un nouvel avantage en finale, mais le gardien de Chelsea Petr Čech brilla et repoussa la frappe en deux temps, privant le club bavarois d'un but qui aurait pu changer complètement le cours du match.

Après l'échec des deux équipes à marquer un nouveau but durant la prolongation, la finale se dirigea vers les tirs au but pour désigner le champion de la Ligue des champions.

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Lors des tirs au but, le sort sourit à Chelsea, qui parvint à remporter l'affrontement et à être sacré champion de la Ligue des champions aux dépens du Bayern Munich, offrant au club anglais l'un des titres les plus marquants de son histoire.

Ainsi, une soirée où le Bayern Munich rêvait d'être sacré devant ses supporters se transforma en l'une des soirées les plus douloureuses de l'histoire du club, tandis que Chelsea célébrait son premier titre en Ligue des champions.

Plus d'une décennie et demie après cet affrontement historique, l'Allianz Arena s'apprête à accueillir une nouvelle finale de la Ligue des champions en 2028, dans un retour qui ravivera immédiatement les souvenirs de la soirée de 2012, lorsque le Bayern Munich perdit le titre sur sa pelouse face à Chelsea de façon dramatique, un souvenir toujours présent dans la mémoire des supporters de football européens.