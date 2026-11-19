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L’ancien attaquant italien Antonio Cassano a vivement critiqué Ronaldinho après le retour surprise sur le terrain de la légende brésilienne de 46 ans avec Ravenna, club de troisième division italienne. Neuf ans après avoir annoncé sa retraite, le meneur de jeu a stupéfié les supporters italiens en étant titulaire dimanche dernier lors de la victoire 2-0 contre Forli en Serie C.

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Le copropriétaire participe à une victoire devant des tribunes combles

Cassano a vivement critiqué la décision de Ronaldinho de rejouer en troisième division italienne , même si le copropriétaire de Ravenna a été acclamé par des tribunes combles au Stadio Bruno Benelli. Vêtu du numéro 10 pour son premier match officiel en club depuis son passage à Fluminense en 2015, il a participé à la construction de l’action qui a mené à l’ouverture du score de Giulio Donati à la 36e minute. Le Brésilien a disputé toute la première période avant de sortir à la pause.

Cassano s’interroge sur les raisons de cette apparition

Ronaldinho a signé à Ravenna en juin 2026 grâce à son amitié avec le président Ignazio Cipriani, mais son apparition n’a pas impressionné l’ancien attaquant de la Roma, de l’AC Milan, de l’Inter Milan et du Real Madrid.

Sur l’émission italienne Viva El Futbol, Cassano a déclaré : « Je veux commencer par dire une chose : j’ai énormément d’estime pour Ronaldinho, aussi bien pour l’homme que pour le joueur. Pour moi, il reste parmi les cinq plus grands de l’histoire, aux côtés de Messi, Maradona, Ronaldo Nazario et probablement Pele.

« Mais ce qu’il a fait l’autre jour était vraiment, vraiment pénible à regarder. À 46 ans, dans cet état, qu’est-ce qu’il va faire sur le terrain ? Je n’ai pas compris. L’a-t-il fait en raison de ses liens avec Cipriani, qui est son ami ? Parce qu’on lui a versé beaucoup d’argent ? Je ne sais pas. Pour moi, c’était un spectacle de clowns ridicule. Je ne sais pas comment appeler ça autrement. »

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Cassano maintient son jugement

Si les supporters ont savouré le retour sur le terrain d’« O Bruxo », ou « le magicien », Cassano a assuré qu’aucune somme d’argent ne pourrait le convaincre d’en faire autant.

Réaffirmant sa critique, il a conclu : « Je ne l’aurais pas fait même si on m’avait proposé 10 millions. Même pas pour 20. Pour quelqu’un comme lui, qui a toujours été humble et qui est l’un des plus grands de tous les temps, je lui tire mon chapeau. Mais si vous me demandez de juger précisément ce qui s’est passé, pour moi, c’était un spectacle de clowns, une farce. »

D’autres apparitions en Serie C sont possibles

Malgré le jugement sévère de Cassano, Ronaldinho n’a pas exclu de rejouer pour Ravenna d’ici la fin de la saison 2026-2027 de Serie C. Après avoir contribué à une victoire pour ses débuts, le vétéran évaluera désormais son état de forme en vue des prochains matches de championnat du club. Qu’il rejoue ou se consacre à son rôle de copropriétaire, les prochaines feuilles de match de Ravenna susciteront beaucoup d’attention.