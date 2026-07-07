Un souvenir inoubliable… L’arbitre de la qualification historique du Maroc dirigera le match contre la France

La Fédération internationale de football (FIFA) a officiellement désigné l’arbitre argentin Facundo Tello pour diriger le match très attendu entre les équipes nationales de France et du Maroc, prévu jeudi soir en quart de finale de la Coupe du monde 2026.

Il dirigera la rencontre épaulé par une équipe arbitrale 100 % argentine : Juan Pablo Bellati et Gabriel Chadi comme assistants, Dario Herrera en tant qu’arbitre quatrième, et Cristian Navarro à la vidéo (VAR).

Cet arbitre argentin de 44 ans possède une solide expérience en Coupe du monde ; il participe en effet à la phase finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois de sa carrière, et avait notamment arbitré la rencontre historique entre le Maroc et le Portugal en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, qui s’était soldée par une victoire des Lions de l’Atlas sur le score de 1-0.

Il s’agit de sa troisième désignation dans ce Mondial, après Canada-Bosnie-Herzégovine (1-1) et Corée du Sud-Afrique du Sud (0-1), toutes deux lors de la phase de groupes. puis celle entre la Corée du Sud et l’Afrique du Sud (0-1). Jeudi, il dirigera ainsi son premier match à élimination directe dans cette édition de la Coupe du monde.