Al-Hilal est sorti vainqueur de son sommet palpitant face à Al-Qadsiah sur le score précieux de 3-2, dans le cadre de la onzième journée de la Saudi Pro League, mais l'importance de cette confrontation ne s'est pas limitée à la récolte des trois points, puisqu'elle a été marquée par une série de statistiques remarquables concernant l'équipe, son entraîneur et plusieurs de ses vedettes.

Le « leader de l'Asie » s'est emparé de la tête du classement de la Saudi Pro League avec 27 points, devançant Al-Qadsiah et Al-Nassr de deux unités, sachant qu'il compte un match en retard en plus de son statut à l'international.

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Al-Hilal met fin à la malédiction de Dammam

Al-Hilal a réussi à mettre un terme à sa disette de victoires sur la pelouse d'Al-Qadsiah en Saudi Pro League, en signant son premier succès dans la région orientale face à son adversaire depuis le 21 décembre 2020, lorsqu'il s'était imposé 3-1. Depuis lors, le club bleu avait disputé deux confrontations sur le terrain d'Al-Qadsiah en championnat, perdant la première 2-1 et faisant match nul 2-2 lors de la seconde, avant de briser cette série négative lors de sa troisième visite.

Inzaghi ajoute Rodgers à la liste de ses victimes

L'Italien Simone Inzaghi a continué de renforcer son palmarès d'entraîneur, en battant pour la première fois le Nord-Irlandais Brendan Rodgers, entraîneur d'Al-Qadsiah, portant à 167 le nombre d'entraîneurs qu'il a vaincus au cours de sa carrière, selon les chiffres issus du site « Transfermarkt ».

La première confrontation entre les deux entraîneurs s'était soldée par un match nul 2-2 la saison dernière, tandis que la liste des entraîneurs qu'Inzaghi n'a pas réussi à battre s'est réduite à 23 noms. L'Italien Stefano Pioli est en tête de la liste inverse, après s'être incliné 13 fois face à lui.

Quiñones continue de tourmenter Al-Hilal

Le Mexicain Julián Quiñones, attaquant d'Al-Qadsiah, a préservé son remarquable bilan face à Al-Hilal en Saudi Pro League, en inscrivant un but lors de la dernière confrontation d'une tête à la 31e minute, profitant d'un centre de son coéquipier Musab Al-Juwayr.

Quiñones a ainsi poursuivi ses contributions offensives dans l'ensemble de ses quatre rencontres face à Al-Hilal en championnat ; il avait délivré une passe décisive lors de la victoire d'Al-Qadsiah 2-1 lors de la saison 2024-2025, puis marqué lors des deux matchs de la saison dernière qui s'étaient terminés sur le score de 2-2.

Neves réalise sa plus longue série de buts face à un même adversaire

De son côté, le Portugais Rúben Neves a maintenu sa présence offensive face à Al-Qadsiah, en marquant lors de trois matchs consécutifs contre cette équipe dans le cadre de la Saudi Pro League.

Avec cette performance, le milieu de terrain d'Al-Hilal a réalisé sa plus longue série de buts face à un même adversaire dans la compétition, ajoutant un nouveau record au bilan des vedettes du leader lors de ce sommet, qui s'est conclu par un renforcement de la position de l'équipe dans la course à la première place.