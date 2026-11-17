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Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a comparu devant des juges pour répondre à une série d’accusations préjudiciables concernant les agissements du club en dehors du terrain. Le dirigeant qatari est mêlé à une enquête judiciaire complexe dans laquelle il est à la fois victime et suspect potentiel, selon les volets de la même affaire.

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Al-Khelaifi nie toute implication dans les faits présumés de harcèlement

Le feuilleton judiciaire qui entoure depuis longtemps le Paris Saint-Germain connaît un nouveau rebondissement : son président, Nasser Al-Khelaifi, a été entendu au sujet des accusations relatives à une « armée numérique » clandestine. L’enquête cherche à déterminer si le club a fait appel à une agence de communication pour créer de faux comptes sur les réseaux sociaux afin de cibler et de harceler des personnes jugées hostiles à la direction du club du Parc des Princes.

Lors de son audition, Al-Khelaifi a affirmé être totalement étranger aux détails opérationnels de ces campagnes. Il a assuré que ses fonctions ne comprenaient ni la gestion au quotidien des stratégies de communication ni le choix des tactiques précises employées pour défendre la réputation du club.

Au cours de l’audition, le président a été invité à préciser ses liens avec l’ancien directeur de la communication Jean-Martial Ribes, personnage central de l’enquête. Al-Khelaifi a expliqué que, malgré les hautes responsabilités de Ribes, les méthodes employées au quotidien par son service n’étaient pas soumises au contrôle du président. « Jean-Martial Ribes est le directeur de la communication du PSG », a-t-il déclaré, selon RMC Sport. « Son rôle est de défendre le club de manière légale. Pour tous les tenants et les aboutissants, je ne suis pas impliqué. »

Le fonctionnement de l’« armée numérique »

L’enquête sur la supposée « armée numérique » porte sur la période allant de 2018 à 2020, durant laquelle le PSG aurait collaboré avec une agence. Ce partenariat aurait notamment donné lieu à la création de comptes automatisés ou fictifs destinés à protéger les intérêts du club en « neutralisant » ses détracteurs en ligne.

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Interrogé sur le volet financier de ces opérations, Al-Khelaifi a assuré ne pas avoir validé les contrats ou les budgets propres à ces prestations. Il a précisé que ces tâches administratives ne relevaient pas de ses attributions de président et que le choix des prestataires ainsi que l’approbation des budgets incombaient à d’autres services du club.

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Les juges ont également interrogé le dirigeant du PSG sur des cas précis de harcèlement ciblé en ligne, notamment celui d’un supporter qui avait eu une altercation physique avec Neymar. Dans cette affaire, Ribes est accusé d’avoir demandé à d’autres de « lâcher les loups » contre cette personne sur les réseaux sociaux.

Al-Khelaifi a rejeté l’idée que le club puisse cautionner de tels agissements. « Le PSG, nous sommes un club prestigieux, une marque internationale. Nous ne nous abaissons pas à ces choses-là », a-t-il déclaré aux magistrats, selon Le Parisien. La défense du président repose sur l’idée que de telles attaques mesquines en ligne seraient indignes d’un club du rayonnement mondial du PSG.

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Statut judiciaire et suite de la procédure

Getty Images

Malgré la gravité des accusations, les juges d’instruction ont pour l’heure accordé à Al-Khelaifi le statut de « témoin assisté », plutôt que de le mettre en examen. Ce statut indique que, même si certains éléments le relient au contexte de l’affaire, ils ne sont actuellement pas suffisants pour justifier une mise en examen pour des faits pénaux.

Cette distinction est cruciale pour la direction du club : elle évite au président des conséquences judiciaires immédiates, tandis que l’enquête plus large visant d’anciens employés se poursuit. Cette affaire reste l’un des nombreux soucis judiciaires du club, auxquels s’ajoute un dossier distinct dans lequel Al-Khelaifi affirme lui-même être victime d’une tentative de chantage.

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Plusieurs anciens collaborateurs et membres du personnel ont déjà été mis en examen dans le cadre de cette affaire, dont Malik Nait-Liman, ancien policier qui assurait la liaison avec les supporters. L’enquête continue d’examiner dans quelle mesure des informations sensibles ont été divulguées au profit du club et quel était le degré de coordination derrière les campagnes numériques.