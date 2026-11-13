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Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a révélé une évolution notable dans le dossier des blessures au sein de l'équipe madrilène, après que le club a réussi à réduire considérablement le nombre de blessures, grâce à un système de préparation physique intégré dirigé par Antonio Diaz, responsable de la préparation physique.

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Selon le quotidien espagnol « As », Díaz, spécialiste des exercices de force excentrique, est devenu l'un des principaux responsables de la nette amélioration de l'état physique des joueurs du Real Madrid, après que l'équipe a connu 123 blessures et autres problèmes physiques au cours des deux dernières saisons.

Mourinho avait évoqué cette évolution lors de la conférence de presse qui a suivi la victoire du Real Madrid face à Villarreal le 9 octobre, lors du premier match d'une série de huit victoires consécutives de l'équipe madrilène.

L'entraîneur portugais a déclaré : « Vous voulez une histoire ? Je vais vous la raconter. C'est la première fois au cours des dix dernières années que le Real Madrid arrive à la mi-octobre sans aucun joueur blessé. »

Il a ajouté : « Les joueurs actuellement blessés le sont à cause de blessures qui remontent à la saison dernière : il s'agit de Militão, Rodrygo et Asensio, qui a été opéré au cours de la saison actuelle en raison d'une blessure datant de janvier dernier, ainsi que de Mendy. C'est une belle histoire, n'est-ce pas ? »

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La situation est désormais encore meilleure, après le retour de Militão sur les terrains et l'obtention par Mendy de son autorisation médicale, bien qu'il ne figure encore dans aucune liste de match, ce qui limite les absences persistantes à Rodrygo et Asensio.

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Cette évolution traduit une amélioration tangible du bilan des blessures, devenu une source d'inquiétude majeure au sein du club madrilène, après le nombre considérable de blessures et de problèmes physiques qui ont touché l'équipe au cours des deux saisons précédentes.

Mourinho ne critique pas beaucoup le travail réalisé par les entraîneurs précédents, mais il défend le système actuel en déclarant : « Je connais les chiffres du passé, mais je ne connais pas les détails du travail qui était effectué. Ici, nous travaillons selon un plan global, naturel et professionnel, fondé sur une très bonne collaboration entre tous. »

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Il a précisé : « Il y a les joueurs, et le staff technique qui compte des spécialistes des sciences du sport capables de prévenir, de renforcer la force et de mettre en place des entraînements individuels dès l'apparition de petits signes détectables avant qu'ils ne se transforment en problèmes, ainsi que le département médical, qui participe grandement à ce système et accomplit beaucoup de travail invisible. »

Le nom d'Antonio Díaz s'impose comme le principal responsable de ce changement, lui qui possède un parcours professionnel singulier, après avoir débuté sa carrière dans un rôle proche de celui de traducteur, exactement comme cela avait été le cas pour Mourinho à Barcelone lorsqu'il travaillait sous la direction de Bobby Robson.

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Díaz, né en 1982, a commencé en tant que traducteur de Luigi Delneri, qui avait pris en main l'entraînement de Porto en remplacement de Mourinho, sa connaissance de la langue italienne — acquise lors de ses études en Italie dans le cadre d'un programme d'échange d'étudiants — lui ayant été d'un grand secours.

Díaz a travaillé avec Nuno Espírito Santo durant la dernière partie de sa carrière de joueur à Porto, et lorsque ce dernier a entamé sa carrière d'entraîneur, il l'a emmené avec lui pour l'intégrer à son staff technique.

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Le duo a collaboré dans les clubs de Rio Ave, Valence, Porto, Wolverhampton, Tottenham, Al-Ittihad et Nottingham Forest, avant que Díaz ne reçoive un appel de Mourinho en 2025 pour le rejoindre dans son aventure d'entraîneur en Turquie avec Fenerbahçe, puis à Benfica.

Lorsque Mourinho négociait avec le Real Madrid, le club madrilène a laissé entendre qu'il disposait déjà d'Antonio Pintus au sein du staff chargé de la préparation physique, mais l'entraîneur portugais a tenu à faire venir Díaz, affirmant qu'il était l'homme sur lequel il voulait s'appuyer.

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Contrairement à Xabi Alonso, Mourinho n'a pas fermé la porte à l'intégration de Pintus dans le staff technique, conscient que le préparateur physique italien jouit d'une grande considération dans les couloirs du Real Madrid, et conscient aussi de la valeur de son expérience et de ses connaissances dans ce domaine.

Díaz et Pintus se partagent les tâches du travail physique, mais le dernier mot dans ce dossier revient au premier, selon la vision de Mourinho, qui trouve dans les résultats de quoi appuyer sa décision.

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Le Real Madrid a inscrit 16 buts sur les 44 marqués au cours de la saison actuelle après la 75e minute, soit un pourcentage de 36,4 %, ce qui reflète la capacité de l'équipe à terminer les matchs avec une grande puissance physique.

L'équipe madrilène a tiré profit de cet atout pour décrocher plusieurs victoires et remontées importantes, comme cela a été le cas face à la Roma, l'AEK et Barcelone.

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Cela représente l'un des aspects fondamentaux du système de préparation physique du Real Madrid, l'autre aspect résidant dans la réussite récente de l'équipe à maintenir la disponibilité et la forme de la majorité de ses joueurs.

Depuis le début de la période de préparation de la nouvelle saison, les joueurs du Real Madrid n'ont subi que dix blessures, ce nombre diminuant progressivement au fil de la saison, puisque le mois d'octobre n'a connu que deux blessures, dont celle de Thibaut Courtois, touché par un état grippal.

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Une grande partie de cette amélioration est liée à la spécialité dans laquelle Díaz excelle, lui qui est considéré comme l'un des plus grands experts mondiaux dans ce domaine sportif : les exercices de force excentrique.

Une baisse des blessures pouvant atteindre 70 %

Paulino Granero, préparateur physique espagnol ayant déjà travaillé avec le CSKA Moscou et la sélection russe, et actuellement en poste au club qatari d'Al-Shamal, a évoqué cette méthode, expliquant au quotidien « As » comment ce type d'entraînement est appliqué.

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Granero a déclaré : « On peut travailler la force de trois manières : la première est concentrique, lorsque le muscle se raccourcit ; la deuxième est isométrique, lorsque le muscle ne bouge pas ; et la troisième est excentrique, lorsque le muscle s'allonge et gagne en longueur. »

Il a ajouté : « D'un point de vue physiologique, les recherches les plus récentes confirment que la meilleure méthode d'entraînement neuromusculaire dans un but de prévention des blessures consiste à travailler les muscles au moyen d'exercices de force excentrique. »

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Granero, qui entretient une relation d'amitié personnelle avec Díaz en plus de travailler dans le même domaine, a donné un exemple concret de cette méthode, s'appuyant sur ce qu'il a observé après le match contre la Roma.

Il a déclaré : « Après le match contre la Roma, j'ai remarqué que les joueurs remplaçants étaient restés sur le terrain pour poursuivre les entraînements, et ils effectuaient un exercice appelé le Nordic hamstring, où le joueur se met à genoux tandis qu'une autre personne lui tient les pieds, puis il incline son tronc vers l'avant avant de revenir à sa position initiale. »

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Il a précisé : « C'est un exercice de force excentrique qui cible les ischio-jambiers, et ce n'est qu'un exemple parmi tout un ensemble d'autres exercices, qui concernent les quadriceps et les muscles adducteurs de la cuisse. »

Il a conclu : « C'est une méthode d'entraînement qui procure de grands bénéfices au niveau musculaire, et il est évident que le Real Madrid travaille cet aspect de manière excellente. »

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Díaz est l'un des spécialistes les plus en vue des exercices de force excentrique, et il semble que sa philosophie commence à porter ses fruits au sein du Real Madrid, d'autant qu'elle repose sur un socle scientifique solide.

Une analyse publiée par l'American Journal of Sports Medicine, s'appuyant sur 108 études différentes, a conclu que les programmes d'entraînement excentrique ont contribué à réduire les taux de blessures aux ischio-jambiers dans une proportion comprise entre 56,8 % et 70 %.

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Une autre étude publiée par le British Journal of Sports Medicine a également établi que l'exercice du Nordic hamstring réduit les blessures de ces muscles dans une proportion pouvant atteindre 51 %.