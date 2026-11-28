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Un site sénégalais a fait une révélation surprenante au sujet du recours attendu de la Fédération royale de football contre la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

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Contrairement à ce qu'a annoncé la Fédération royale marocaine, le site sénégalais « SeneNews » affirme que la fédération n'a toujours pas arrêté sa position définitive quant au dépôt d'un recours devant le Tribunal fédéral suisse contre la sentence du TAS concernant la finale continentale.

Le Tribunal arbitral du sport avait rendu mardi dernier, à Lausanne, en Suisse, sa sentence dans l'appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football contre la décision de la commission d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) concernant la finale du tournoi.

Le tribunal a décidé d'admettre l'appel sénégalais et d'annuler la décision de la commission d'appel de la CAF, qui avait déclaré le Sénégal perdant sur le score de 3-0 et attribué le titre à la sélection marocaine. Il a ainsi rétabli le résultat du match, remporté 1-0 par le Sénégal après prolongation.

La décision de la commission d'appel africaine, rendue en mars 2026, faisait elle-même suite à un recours déposé par la Fédération royale marocaine contre la première décision, rendue fin janvier. Depuis, l'affaire de la finale s'est engagée dans un parcours juridique complexe entre les différentes instances sportives.

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Le Maroc n'a pas fermé la porte à un recours

Dans un communiqué publié le jour de la sentence du TAS, la Fédération royale marocaine a indiqué avoir pris acte de la décision et a affirmé sa détermination à utiliser toutes les voies de recours juridiques disponibles. Elle a également exprimé son étonnement et son désaccord face au fait que l'une des demandes qu'elle avait formulées au cours de la procédure n'ait pas été retenue.

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Avant la sentence, la fédération avait signalé un « fait » qui, selon elle, pouvait peser sur le cours de l'affaire.

Selon une source proche de la fédération, l'un des arbitres chargés d'examiner le dossier a eu un échange téléphonique avec le président de la Fédération sénégalaise de football, ce qui a soulevé des interrogations côté marocain quant à l'indépendance et à l'impartialité de l'arbitre.

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Cette question avait d'ailleurs déjà été rendue publique avant la sentence, des informations ayant indiqué que la fédération marocaine avait soulevé auprès des instances compétentes la question d'un appel téléphonique présumé entre un membre de la formation arbitrale et le président de la fédération sénégalaise. À l'inverse, des versions niant toute irrégularité ont été rapportées, ce qui fait de ce point un sujet de litige, qui ne peut être considéré comme un fait établi sans décision judiciaire ou procédurale définitive à son sujet.

Le Tribunal fédéral, dernière étape

Le Tribunal fédéral suisse reste la dernière voie judiciaire dont dispose la partie marocaine pour contester la sentence du TAS, mais son champ d'intervention diffère considérablement de celui d'une cour d'appel ordinaire.

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Le Tribunal fédéral ne réexamine en effet ni le fond du litige ni les faits sportifs du match : il se penche sur des motifs procéduraux et juridiques très précis. En cas d'admission du recours, il peut annuler la sentence du TAS et renvoyer l'affaire devant la juridiction sportive pour un nouvel examen.

Selon une analyse juridique publiée par Médias24, le recours devant le Tribunal fédéral repose sur des cas précis, énumérés de manière limitative par l'article 190 de la loi suisse sur le droit international privé. Parmi eux figurent une irrégularité dans la composition du tribunal arbitral, un excès de compétence de celui-ci, une violation du droit des parties à se défendre et à être entendues, ou une atteinte à l'ordre public. Par ailleurs, le recours n'entraîne pas, en principe, la suspension automatique des effets de la sentence du TAS.

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Selon les règles qui encadrent cette procédure, le délai habituel pour déposer un recours est de 30 jours à compter de la notification de la sentence intégrale, ce qui signifie que la Fédération royale marocaine dispose encore de temps pour prendre sa décision définitive sur la suite à donner.

Une décision pas encore tranchée au sein de la fédération

Alors que certaines voix dans les milieux marocains évoquent la volonté de clore le dossier et de tourner la page de la finale, la position officielle de la fédération reste de ne fermer aucune des portes juridiques qui lui sont ouvertes.

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Dès lors, présenter le dépôt d'un recours marocain devant le Tribunal fédéral suisse comme une chose acquise ne reflète pas la situation actuelle, aucun recours de ce type n'ayant été officiellement annoncé à ce jour.

La balle est désormais dans le camp de la Fédération royale marocaine, qui doit déterminer si elle poursuivra son combat juridique devant la justice suisse ou si elle se contentera de la sentence du TAS, qui a rendu le titre de la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Sénégal, après des mois d'un litige né dans les couloirs de la Confédération africaine de football.