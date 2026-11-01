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TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-RACING SANTANDER-REAL MADRIDAFP
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Un site madrilène répond avec force à la polémique du penalty de Mbappé : « N'avez-vous pas vu ce qui s'est passé il y a deux saisons ? »

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
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Kylian Mbappé
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Les décisions arbitrales lors de la rencontre entre le Real Madrid et le Racing Santander sont de nouveau au cœur de la polémique, après que le site « Defensa Central », proche du club madrilène, a révélé l'existence de protestations au sein du Real Madrid en raison d'un penalty non accordé en faveur de Yan Diomande, quelques minutes avant celui obtenu par Kylian Mbappé, qui a lui suscité de larges contestations.

Le site a précisé que l'action s'était produite à la 5e minute, lorsque Diomande s'était infiltré depuis le côté gauche dans la surface de réparation et avait adressé un centre, avant de tomber au sol à la suite d'une faute, soulignant que l'arbitre Munuera Montero n'a pas sifflé d'infraction et que l'arbitre assistant vidéo « VAR » n'est pas intervenu pour revoir l'action.

Il a ajouté que Diomande avait subi une blessure à la suite du contact et était resté plusieurs minutes sur la pelouse, tandis que l'action n'a pas bénéficié de la même attention que le penalty accordé à Mbappé à la 11e minute, sur lequel le Real Madrid a ouvert le score, en route vers une victoire sur le score de trois buts à zéro.

« Defensa Central » a indiqué que le Racing avait vivement protesté contre le penalty de Mbappé, estimant que le contact subi par l'attaquant français n'était pas suffisant pour le faire tomber, mais a considéré en contrepartie que l'ignorance de la faute subie par Diomande quelques minutes plus tôt constituait une autre situation arbitrale qui aurait dû être sifflée en faveur du club madrilène.

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Le Real Madrid invoque l'action Camavinga-Budimir

La contestation du site ne s'est pas arrêtée à l'action de Diomande, mais a convoqué une situation arbitrale antérieure subie par le Real Madrid, lorsqu'un penalty avait été sifflé contre lui à la suite d'une intervention d'Eduardo Camavinga sur l'attaquant Budimir au stade « El Sadar », il y a deux saisons, lors d'une rencontre perdue par le club madrilène.

Le site a estimé que les deux cas étaient similaires, s'interrogeant sur la raison pour laquelle le penalty avait été accordé dans l'action Camavinga, alors que l'intervention sur Diomande face au Racing a été ignorée, soulignant par ailleurs que la chaîne officielle du Real Madrid avait remis en lumière cette action pour comparer les deux décisions.

« Defensa Central » a conclu que la polémique autour du penalty de Mbappé ne devrait pas occulter, de son point de vue, l'action de Diomande qui l'a précédée, considérant que le match a connu une situation dans laquelle un penalty a été accordé en faveur du Real Madrid, tandis qu'un autre n'a pas été sifflé en faveur de la même équipe juste avant.

Lamine Yamal, la star du Barça, a répondu avec force à ses récentes déconvenues face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, ainsi qu'à son absence au palmarès du Ballon d'Or 2026, après avoir livré une prestation exceptionnelle face au Deportivo Alavés, au cours de laquelle il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive, confirmant sa capacité à retrouver son éclat et à poursuivre ses statistiques remarquables sous le maillot du club catalan.

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