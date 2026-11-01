Les décisions arbitrales lors de la rencontre entre le Real Madrid et le Racing Santander sont de nouveau au cœur de la polémique, après que le site « Defensa Central », proche du club madrilène, a révélé l'existence de protestations au sein du Real Madrid en raison d'un penalty non accordé en faveur de Yan Diomande, quelques minutes avant celui obtenu par Kylian Mbappé, qui a lui suscité de larges contestations.

Le site a précisé que l'action s'était produite à la 5e minute, lorsque Diomande s'était infiltré depuis le côté gauche dans la surface de réparation et avait adressé un centre, avant de tomber au sol à la suite d'une faute, soulignant que l'arbitre Munuera Montero n'a pas sifflé d'infraction et que l'arbitre assistant vidéo « VAR » n'est pas intervenu pour revoir l'action.

Il a ajouté que Diomande avait subi une blessure à la suite du contact et était resté plusieurs minutes sur la pelouse, tandis que l'action n'a pas bénéficié de la même attention que le penalty accordé à Mbappé à la 11e minute, sur lequel le Real Madrid a ouvert le score, en route vers une victoire sur le score de trois buts à zéro.

« Defensa Central » a indiqué que le Racing avait vivement protesté contre le penalty de Mbappé, estimant que le contact subi par l'attaquant français n'était pas suffisant pour le faire tomber, mais a considéré en contrepartie que l'ignorance de la faute subie par Diomande quelques minutes plus tôt constituait une autre situation arbitrale qui aurait dû être sifflée en faveur du club madrilène.

Le Real Madrid invoque l'action Camavinga-Budimir

La contestation du site ne s'est pas arrêtée à l'action de Diomande, mais a convoqué une situation arbitrale antérieure subie par le Real Madrid, lorsqu'un penalty avait été sifflé contre lui à la suite d'une intervention d'Eduardo Camavinga sur l'attaquant Budimir au stade « El Sadar », il y a deux saisons, lors d'une rencontre perdue par le club madrilène.

Le site a estimé que les deux cas étaient similaires, s'interrogeant sur la raison pour laquelle le penalty avait été accordé dans l'action Camavinga, alors que l'intervention sur Diomande face au Racing a été ignorée, soulignant par ailleurs que la chaîne officielle du Real Madrid avait remis en lumière cette action pour comparer les deux décisions.

« Defensa Central » a conclu que la polémique autour du penalty de Mbappé ne devrait pas occulter, de son point de vue, l'action de Diomande qui l'a précédée, considérant que le match a connu une situation dans laquelle un penalty a été accordé en faveur du Real Madrid, tandis qu'un autre n'a pas été sifflé en faveur de la même équipe juste avant.

Lamine Yamal, la star du Barça, a répondu avec force à ses récentes déconvenues face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, ainsi qu'à son absence au palmarès du Ballon d'Or 2026, après avoir livré une prestation exceptionnelle face au Deportivo Alavés, au cours de laquelle il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive, confirmant sa capacité à retrouver son éclat et à poursuivre ses statistiques remarquables sous le maillot du club catalan.