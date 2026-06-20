Selon la presse européenne, Jude Bellingham a retrouvé son meilleur niveau en vue de la Coupe du monde 2026, grâce à l’aide de son ancien mentor, Carlo Ancelotti.

Selon le quotidien espagnol AS, le milieu de terrain a appelé l’entraîneur italien – qui l’avait mené à son meilleur niveau lors de leurs deux saisons communes au Real – pour solliciter ses conseils afin de surmonter sa crise au club et en sélection, alors que son avenir sous les ordres de Thomas Tuchel, sélectionneur des Three Lions, semblait incertain.

Sa première saison au Real Madrid a été délicate : une opération de l’épaule, puis des blessures musculaires à répétition, sans oublier deux changements d’entraîneur, l’ont empêché de s’imposer dans le onze de départ et lui ont fait perdre son éclat habituel.

Ses galères se sont même répercutées en sélection : alors que l’équipe s’apprêtait à s’envoler pour les États-Unis et la Coupe du monde, Tuchel avait déjà écarté des cadres comme Foden, Palmer et Trent Alexander-Arnold, faisant craindre au milieu de terrain un scénario identique.

Or, l’entretien téléphonique avec Ancelotti – qui entretient des liens étroits avec Tuchel et possède une solide expérience dans la gestion des crises – a marqué un tournant décisif dans la carrière du joueur.

Les conseils de l’Italien lui ont permis de prendre du recul, d’analyser la situation et de trouver la meilleure issue à cette crise étouffante.

Les effets de cet échange se sont immédiatement ressentis lors du premier match de Bellingham avec l’Angleterre en Coupe du monde : il a retrouvé son niveau et redevenu un élément incontournable des Three Lions.

Si son but a compté, son influence a dépassé les statistiques pures, son poids sur le terrain s’étant considérablement accru.

Au centre d’entraînement du Real Madrid, à Valdebebas, on se félicite du retour de Bellingham au sommet. Les responsables le considèrent comme un maillon essentiel du projet de José Mourinho et estiment que la réussite future du club dépendra en grande partie de l’international anglais.