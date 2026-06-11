Un simple coup de fil a suffi pour tout bouleverser : Bernardo Silva finalise un transfert très surprenant

Bernardo Silva va s’engager avec le Real Madrid, annonce Fabrizio Romano. L’expert en transferts précise que l’ensemble des documents a été validé et que le milieu de terrain portugais de Manchester City a donné son accord au club merengue.

Selon l’expert, un accord global a été conclu entre toutes les parties. Le milieu de terrain portugais s’engage pour deux saisons, avec une option de prolongation d’une année supplémentaire. Ce transfert, réalisé sans indemnité, s’est conclu à une vitesse remarquable.

Il y a seulement un jour et demi, le Real Madrid s’est sérieusement lancé dans la course pour recruter le meneur de jeu de 31 ans. En moins de 36 heures, le club a réussi à conclure l’accord, après quoi les dernières formalités administratives ont été rapidement réglées.

José Mourinho a joué un rôle clé dans ce dossier. Nommé récemment à la tête du club, le technicien a indiqué en interne que Silva constituait une priorité absolue pour l’effectif avec lequel il entend débuter la saison.

Les deux hommes, qui se connaissent depuis des années dans le football portugais, entretiennent d’excellentes relations, un lien déterminant dans les négociations.

Selon l’expert, l’entraîneur n’a pas eu besoin de beaucoup insister pour convaincre le milieu de terrain : dès leur appel téléphonique, Silva s’est montré ouvert à l’idée de rejoindre le Santiago Bernabéu, précipitant la conclusion des discussions.

Après neuf saisons à Manchester City, où il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus appréciés de Pep Guardiola et des supporters, Bernardo Silva s’apprête donc à entamer un nouveau chapitre au Real Madrid.