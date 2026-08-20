Il semblait que la Fédération sénégalaise de football avait définitivement tranché quant à l'identité de son nouveau sélectionneur, après avoir annoncé la nomination du Français Patrick Vieira à la tête des Lions de la Teranga. Mais des déclarations émanant de l'intérieur de la fédération ont relancé le dossier, en révélant que l'accord entre les deux parties n'avait pas encore atteint sa phase finale.

Bakary Cissé, membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, a précisé, lors d'un entretien avec la radio « RFM », que l'accord avec Vieira restait à un stade préliminaire, affirmant que les négociations relatives aux aspects juridiques du contrat n'étaient pas encore terminées.

Cissé a déclaré : « Nous avons un accord de principe avec Patrick Vieira », avant d'ajouter : « Nous poursuivons les négociations concernant les conditions juridiques. »

Un accord de principe et non une signature définitive

Les déclarations du membre du comité exécutif signifient que la Fédération sénégalaise a annoncé Vieira comme nouveau sélectionneur de l'équipe nationale à un moment où tous les détails juridiques du contrat n'avaient pas encore été définitivement réglés.

Si cette version se confirme, l'annonce de la fédération aurait précédé la conclusion des négociations, une démarche susceptible de placer l'institution dans une situation embarrassante, d'autant plus que « l'accord de principe » n'atteint pas le niveau d'une signature officielle et définitive.

Tant que les clauses contractuelles ne sont pas entièrement validées, la possibilité d'un revirement demeure théoriquement envisageable, même si les deux parties se sont entendues sur les grandes lignes de l'accord.

Le silence de Vieira suscite des interrogations

L'incertitude s'accentue en raison de la position de Vieira lui-même, le technicien français n'ayant fait aucune annonce directe concernant sa nomination à la tête de la sélection sénégalaise depuis l'annonce de la fédération.

Durant son séjour au Sénégal, l'ancien entraîneur a publié plusieurs photos de son voyage, dont des clichés de sa famille lors d'une visite à la réserve de Bandia, et a accompagné l'une de ses publications sur « Instagram » de la mention « les Lions de la Teranga ».

Mais l'ironie est que les photos représentaient de véritables lions lors d'un safari, et non les stars de la sélection sénégalaise emmenée par Sadio Mané, ce qui a rendu la mention susceptible de plusieurs interprétations, sans pour autant constituer une annonce officielle de sa nouvelle mission.

Par la suite, Vieira s'est rendu au Cap-Vert, le pays dont son grand-père est originaire, mais il n'a jusqu'à présent révélé aucun détail confirmant la finalisation officielle de son contrat avec la Fédération sénégalaise.

Ce silence semble en accord avec les déclarations de Bakary Cissé, qui laissent entendre que l'accord n'a pas encore été définitivement conclu.

Des négociations qui n'ont pas été faciles

Parvenir à un accord avec Vieira n'a pas été chose aisée, les négociations ayant connu plusieurs points de désaccord avant d'atteindre le stade de l'accord de principe.

Le technicien français aspirait au départ à un salaire proche de 100 000 euros par mois, avant qu'un compromis ne soit trouvé, lui octroyant environ 35 millions de francs CFA par mois, soit un peu plus de la moitié de ses exigences initiales.

Le choix de Vieira et la composition de son staff technique ont également suscité des discussions au sein de la fédération, après qu'Abdoulaye Fall a souhaité lui accorder une large marge d'autonomie, avant de se heurter aux réserves du comité exécutif.

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