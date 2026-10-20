L'omission par le Comité technique des arbitres en Espagne de l'incident impliquant Arda Güler, le joueur du Real Madrid, lors de la confrontation face à Séville, a suscité une nouvelle vague de polémique, après que l'épisode de l'émission « Temps de révision », produite par le Comité technique des arbitres pour revenir sur les actions de la journée de Liga, n'a fait aucune référence à l'action pour laquelle les joueurs du club andalou avaient réclamé l'expulsion de la star turque.

L'incident remonte au match qui a opposé le Real Madrid à Séville sur la pelouse du Santiago Bernabéu, lorsque Güler a tenté de se défaire de l'emprise de son adversaire, avant de lever son coude et de toucher le joueur andalou, qui s'est effondré au sol à la suite du contact.

Les joueurs de Séville et les membres du staff technique ont vivement protesté, réclamant qu'un carton rouge soit brandi à l'encontre du joueur du Real Madrid, estimant que le geste justifiait une expulsion. Mais l'arbitre Mateo Busquets Ferrer n'a pas sanctionné Güler d'un carton rouge, de même que l'arbitre assistant vidéo, Guillermo Cuadra Fernández, ne l'a pas appelé à revoir l'action sur l'écran.

L'attente de Séville s'achève sur une déception

L'attente s'est intensifiée avant la diffusion du nouvel épisode de l'émission « Temps de révision », au cours de laquelle le Comité technique des arbitres passe en revue les cas d'arbitrage les plus polémiques des matches du championnat espagnol.

Le compte officiel de Séville avait exprimé son attente d'explications sur ce qui s'était passé sur la pelouse du Santiago Bernabéu, à travers des publications sur les réseaux sociaux, dont l'une indiquait : « Nous attendons avec impatience le Temps de révision, nous comptons les heures. »

Mais l'épisode diffusé ce mardi n'a comporté aucune référence au contact entre Güler et Piqué, et n'a contenu aucune autre action concernant le match entre le Real Madrid et Séville, malgré le tumulte qui a entouré l'incident au cours des derniers jours.

L'émission a passé en revue des cas d'arbitrage des confrontations entre le Real Betis et Barcelone, Villarreal et Elche, Osasuna et le Racing Santander, ainsi que certains matches de la deuxième division espagnole, sans aborder l'action qui a été au cœur de la polémique en fin de semaine.

Il était attendu que le Comité technique des arbitres apporte une explication au sujet de l'incident, en particulier dans le contexte du large débat autour des images filmées, des angles de caméra et de l'ampleur de l'intervention de l'assistance vidéo, mais le fait d'ignorer le cas dans l'émission a laissé les interrogations en suspens quant à son évaluation sur le plan arbitral.

Jusqu'à présent, le rapport espagnol n'a comporté aucune explication officielle du Comité quant aux raisons de l'exclusion de l'action, tandis que les regards restent tournés vers Séville, qui pourrait exprimer une nouvelle prise de position en réaction à l'absence de traitement de l'incident dans l'émission.