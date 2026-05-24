Un silence gênant s’installe lorsque Gjivai Zechiël est interrogé sur son avenir au Feyenoord

Gjivai Zechiël ne semble pas certain de rester au Feyenoord la saison prochaine. C’est ce qui ressort de son interview accordée à ESPN après la finale des barrages entre l’Ajax et le FC Utrecht.

« J’ai les jambes lourdes, je suis fatigué et j’ai besoin de repos, explique Zechiël. Un sentiment partagé : on perd aux tirs au but, et personne ne sait jamais qui va rater ou marquer. C’est vraiment du cinquante-cinquante. Là, c’est Seb (Haller, ndlr) qui a manqué le sien, ce à quoi personne ne s’attendait. »

Malgré la défaite, le milieu de terrain refuse de blâmer quiconque : « Au final, je suis fier de l’équipe et de la manière dont nous nous sommes battus ensemble. Je suis très reconnaissant. Je pense simplement qu’Ajax était meilleur que nous aujourd’hui. Ils étaient bons avec le ballon, très solides en possession, et nous le perdions trop vite quand nous l’avions. C’était un match difficile. »

Zechiël a disputé 50 matchs avec Utrecht cette saison, inscrivant 10 buts et délivrant autant de passes décisives. « Je rends grâce à Dieu pour avoir vécu cela, même si je ne m’attendais pas à… Je savais que je pouvais marquer et servir des passes, mais le staff m’a beaucoup aidé. Nous avons beaucoup travaillé pour trouver les bonnes positions », explique-t-il.

« Retour au Feyenoord, puis définir des objectifs cet été, c’est ça ? », relance le journaliste d’ESPN Vincent Schildkamp. « Quelque chose comme ça, oui », répond Zechiël d’un ton énigmatique. Schildkamp insiste, créant un bref moment de gêne.

« On verra bien ce qui va se passer », brise Zechiël lui-même le silence. « Twente ? Non, je ne pense pas. Ça me va comme ça, je pense en avoir assez dit à ce sujet. Je commence simplement au Feyenoord et on verra bien à partir de là. Je laisse ça à mes agents. »

Zechiël a été largement salué cette saison pour ses performances à Utrecht, ce qui lui permettra de revenir à Feyenoord cet été en pleine confiance. Il y est encore sous contrat jusqu'en juin 2028. On savait déjà que ses relations avec l'entraîneur Robin van Persie étaient tendues, même si les deux hommes se seraient depuis réconciliés.