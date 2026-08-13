Un silence africain suspect menace le trône d'Infantino : l'histoire du continent révèle la trahison des promesses

Les fédérations africaines ont choisi le silence en pleine tempête menaçant l'avenir du président de la FIFA, Gianni Infantino, alors même que ce dernier compte entièrement sur elles pour se maintenir à son poste.

Si la Confédération africaine de football (CAF) s'est empressée de publier un communiqué de soutien à Infantino, selon « Reuters », se plaçant en confrontation directe avec trois continents qui réclament des éclaircissements sur son projet controversé visant à céder les droits commerciaux de la Coupe du monde, rien ne garantit que les 54 pays africains s'aligneront sur cette position officielle.

Et malgré la grande popularité dont jouit Infantino en Afrique, après avoir doublé les subventions de la FIFA aux fédérations durant une décennie à la tête de l'instance, un vote collectif du continent noir lors des élections du 17 mars prochain au Maroc demeure hors de portée, l'histoire du continent étant jalonnée de ruptures de rang.

Des Africains sans loyauté électorale

Le continent, qui représente le quart des voix de la FIFA, a l'habitude de lâcher ses dirigeants. En 1998, malgré l'alliance de la CAF avec l'Européen Lennart Johansson, les fédérations africaines ont voté à une écrasante majorité en faveur de son rival, Sepp Blatter.

Quatre ans plus tard, lorsque le président de la CAF lui-même, Issa Hayatou, s'est présenté contre Blatter, la majorité des pays africains ont voté pour le Suisse et lui ont accordé un second mandat à une large majorité.

Le scénario s'est répété en 2016 : malgré le soutien de la CAF au cheikh Salman ben Ibrahim Al Khalifa, de nombreuses voix africaines ont aidé Infantino à l'emporter au second tour. Et même dans le dossier de l'organisation du Mondial 2026, malgré le soutien de l'organisation au Maroc, 11 pays africains ont voté en faveur du dossier tripartite nord-américain, en plein différend sur le Sahara occidental.

Un soutien fragile et susceptible de s'effondrer

À l'heure actuelle, le soutien africain à Infantino paraît fort en apparence, mais il pourrait s'évaporer à tout moment si la fronde européenne, asiatique et nord-américaine venait à s'intensifier, selon ce qu'ont révélé des entretiens menés par l'agence Reuters avec des dirigeants de fédérations africaines.

Toutes les fédérations africaines avaient adressé des messages de soutien à Infantino lors du congrès de la FIFA à Vancouver en avril dernier, mais c'était avant la révélation de son projet de vendre une part des futures Coupes du monde, qui a déclenché la colère de l'UEFA, de la Confédération asiatique et de la CONCACAF.

Plusieurs présidents de fédérations africaines ont exprimé leur étonnement face à la vigueur de la réaction contre Infantino, préférant garder le silence dans l'attente de l'émergence d'un véritable rival avant la date limite de dépôt des candidatures, le 18 novembre prochain.

Malgré ce silence, Infantino a bénéficié d'un soutien officiel affiché au cours de la semaine dernière de la part de l'Égypte, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger et de la République démocratique du Congo.

Mathurin de Chacus, président de la fédération du Bénin et membre du comité exécutif de la CAF, a déclaré : « Je ne vois aucune raison de ne pas le soutenir », tandis qu'Alexandre Muyengi, du Burundi, a affirmé : « C'est un président qui fait tout ce qu'il faut pour soutenir l'Afrique, et en particulier les pays les moins riches. Son bilan est riche en réalisations, il est donc logique de le soutenir. »

Tout candidat à la présidence de la FIFA a besoin d'une majorité simple de 106 voix sur 211 fédérations, sachant qu'Infantino avait été élu par acclamation lors des scrutins de 2019 et 2023.